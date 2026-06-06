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Mejores fotos Real Madrid-La Laguna Tenerife

Bombazo en los playoff de Liga Endesa. La Laguna ha vuelto a asaltar el Movistar Arena en el tercer y definitivo partido de la serie de cuartos de final y ha eliminado al Real Madrid. El conjunto de Sergio Scariolo, principal favorito al título y primer cabeza de serie, cae a las primeras de cambio. Sorpresa mayúscula.

El conjunto canario ha vuelto a disputar un partido mayúsculo, aguantando los arreones del conjunto de Sergio Scariolo durante los tres primeros cuartos y aprovechando su oportunidad en el último parcial, en el que ha construido, punto a punto y defensa a defensa, una ventaja alrededor de 10 puntos que ya no ha soltado. Patty Mills, Yebo y Marcelinho han sido las figuras clave de una victoria coral del conjunto insular. Más información