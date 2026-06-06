El Valencia Basket, plata en el Campeonato de España Infantil Femenino

Valencia Basket se cuelga la plata en el Campeonato de España Infantil Femenino. El Infantil A femenino, después de un impecable torneo, finalmente no pudo revalidar el título de campeón por segunda vez consecutiva, aunque consigue una meritoria medalla de plata frente a CB Santfeliuenc. Tanto el Infantil A masculino como el Infantil B femenino se quedaron en octavos de final y terminaron en 11ª y 13ª posición, respectivamente. Esta plata es la cuarta medalla para Valencia Basket este verano con el oro del Cadete A femenino, y los bronces del Cadete A masculino y el Júnior A femenino en sus respectivos Campeonatos de España.

Cuadro de clasificación.

Infantil femenino

El Infantil A femenino completo una impecable fase de grupos. Las victorias ante CB Almería Cajamar Verde (25-76), Comeplastic Araski (35-85) y Movistar Estudiantes (70-49) le permitían finalizar líder. En octavos tocaba Dormitienda El Pilar al que superó con solvencia (72-53), en cuartos el equipo supo sufrir contra Traveleando Alcobendas (61-55) y en semifinales Valencia Basket se impuso a Marcavel Real Canoe (76-56). En la final contra Óptica Feliu CB Santfeliuenc, la primera parte fue muy igualada. En el tercer cuarto el equipo catalán conseguía una pequeña renta con un arreón en los momentos finales. En el último periodo la diferencia llegaba a ser de 10 puntos. El conjunto taronja intentó acercarse en varias ocasiones, pero no terminaba de poder culminar. A 3 minutos del final el combinado catalán subía a +13 la renta y Valencia Basket no llegó a tiempo de remontar (63-79).

Publicación de Facebook sobre las Subcampeonas de España Infantil Femenino.

Infantil masculino

El Infantil A masculino tuvo un duro camino. En fase de grupos arrancaba con derrota ante Gran Canaria (55-77), continuaba con un triunfo contra Joventut Badalona (54-76) y finalizaba cayendo en un ajustado partido ante Kern Pharma Tres Cantos (86-90). Valencia Basket pasaba a octavos como tercero, por lo que se cruzaba con un potente Barça, que no le dio opción (95-58). Por su parte, el infantil B femenino empezaba con derrotas contra Joventut Badalona (46-72) y Unicaja (73-60), pero una última victoria ante Aranguren Multibasket (77-71) le permitía finalizar tercero y clasificarse para eliminatorias. En octavos le tocó medirse a Óptica Feliu CB Santfeliuenc -que sería el rival del Infantil A femenino en la final y después campeón-, al que no pudo superar (75-45).