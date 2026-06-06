Valencia Basket toma ventaja en los Playoff de Liga

Valencia Basket ha sido el primer equipo de estos Playoff de Liga Endesa en escribir su nombre en la ronda de semifinales. El conjunto taronja hizo los deberes por la vía rápida ante el Surne Bilbao Basket y solo necesitó dos partidos para avanzar de ronda, siendo el único equipo que no ha tenido que disputar un tercer y definitivo encuentro.

Aunque los de Pedro Martínez sufrieron en el primer partido en el Roig Arena, necesitando de una remontada relámpago en el último cuarto para darle la vuelta a un partido en el que fue a remolque desde el inicio, el segundo encuentro, el que terminó siendo definitivo, fue una demostración de superioridad de principio a fin para poner el punto final a la temporada de Bilbao Basket.

Baskonia y Joventut, al desempate

Así, los taronja ya esperan en su lado del cuadro a que se resuelva la eliminatoria entre Baskonia y Joventut, de donde saldrá su rival en semifinales. Los de Paolo Galbiati ganaron el primer encuentro en el Buesa Arena pero la Penya respondió en Badalona. Con la serie empatada a uno, ambos se ven las caras en un tercer y definitivo partido este domingo a partir de las 19:00 horas en el pabellón de Baskonia, que dispone del factor cancha a favor al quedar mejor clasificado en fase regular. Gane quien gane, lo que está claro es que Valencia Basket llegará a la ronda de semifinales con varios días más de descanso al no haber disputado un tercer partido.

El bombazo: El Real Madrid, eliminado; Valencia Basket, primer cabeza de serie

Este sábado se ha producido el gran bombazo de los playoff de Liga Endesa. La Laguna Tenerife ha vuelto a asaltar el Movistar Arena en el tercer y definitivo partido de la serie de cuartos de final y ha eliminado al Real Madrid. El conjunto de Sergio Scariolo, principal favorito al título y primer cabeza de serie, cae a las primeras de cambio. Sorpresa mayúscula.

Los jugadores de La Laguna Tenerife celebran una canasta durante el tercer encuentro entre Real Madrid y La Laguna Tenerife correspondiente a los cuartos de final de la Liga Endesa, este sábado en Madrid. EFE/ Víctor Lerena / Víctor Lerena / EFE

El Real Madrid era el rival a batir para cualquier de los otros siete equipos, incluido Valencia Basket, que además esta temporada ha visto como los de Sergio Scariolo han sido su verdugo hasta en dos competiciones: Copa del Rey y Euroliga. Con este KO del Real Madrid, el conjunto taronja, haciendo gala de su segunda posición en fase regular, se convierte en el primer cabeza de serie en estos playoff. Es decir, disputará tanto las semifinales como una hipotética final con el factor cancha a su favor.

La Laguna Tenerife, aunque haya obrado el milagro de eliminar al Madrid y esa es la mejor bombona de oxígeno posible, lo ha hecho en tres partidos, por lo que las piernas de sus jugadores también han acumulado más fatiga que las taronja.

Un pequeño respiro a una temporada eterna

Está siendo una temporada histórica para Valencia Basket, y también eterna. Jaime Pradilla ya advirtió en la Final Four de Atenas que el calendario no les había dado un respiro en ningún momento, por eso cada descanso extra, aunque sea mínimo, es relevante.

Tras el golpe físico y emocional de Atenas, Valencia Basket tuvo que hacer frente, sin apenas descanso, a tres partidos en siete días para cerrar la fase regular de Liga Endesa, además con la necesidad de ganar los tres para terminar en segunda plaza y ser, por tanto, cabeza de serie. Los de Pedro Martínez no solo cumplieron, sino que lo hicieron con holgura.

Noticias relacionadas

Jaime Pradilla, en un partidazo en el que llegó a un doble-doble con 10 puntos y 11 rebotes. / EP

En este inicio de los playoff tampoco han bajado el ritmo y se han ganado el derecho a descansar unas horas más que sus rivales al haber sido el único equipo capaz en superar su cruce en los dos primeros partidos.