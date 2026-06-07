Awa Fam afianza su puesto en Seattle Storm pese a la derrota ante las líderes de la WNBA

Awa Fam sigue acumulando motivos para ilusionar al baloncesto español. La pívot valenciana, formada en Valencia Basket, volvió a formar parte del quinteto inicial de las Awa Fam en el encuentro disputado ante Minnesota Lynx, líder de la WNBA. Aunque su equipo acabó cayendo por un contundente 88-68, la española confirmó que cada vez tiene un papel más relevante dentro de la rotación de la franquicia de Seattle.

La joven interior venía de firmar su mejor actuación desde su llegada a la competición estadounidense, con 18 puntos y 6 rebotes en su estreno como titular. Aquella actuación supuso un punto de inflexión en su temporada y este sábado volvió a recibir la confianza del cuerpo técnico para arrancar el partido desde el cinco inicial frente a uno de los equipos más fuertes de la liga.

Seattle Storm

Awa Fam se consolida en la rotación de Seattle

Las estadísticas de Fam fueron más discretas que las registradas unos días antes, pero volvieron a reflejar la importancia que está adquiriendo dentro del equipo. La valenciana terminó el encuentro con 5 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en algo más de 30 minutos de juego, siendo además la jugadora que más tiempo permaneció sobre la pista en las Storm.

Más allá de los números, el dato más significativo fue precisamente esa carga de minutos. Seattle continúa apostando por el crecimiento de la española, que responde con trabajo, presencia física y una notable capacidad para generar juego. A sus 19 años, Fam sigue dando pasos adelante en una de las competiciones más exigentes del mundo y cada jornada parece más asentada dentro de la dinámica del equipo.

Minnesota Lynx demuestra por qué lidera la WNBA

Seattle llegó a controlar el encuentro durante buena parte de la primera mitad e incluso disfrutó de una ventaja de 12 puntos en el primer cuarto. Sin embargo, el liderazgo de Minnesota Lynx acabó imponiéndose tras el descanso gracias a un espectacular tercer cuarto que rompió definitivamente el partido.

Awa Fam, en su último partido con las Seattle Storm. / Seattle Storm

Natasha Howard fue la gran protagonista del conjunto visitante con 27 puntos. En las Storm, Jade Melbourne y Natisha Hiedeman lideraron la anotación con 14 puntos cada una, mientras que Flau’jae Johnson añadió otros 10. Con este triunfo, Minnesota suma siete victorias consecutivas y mantiene el liderato de la competición con un balance de 9-2. Seattle, por su parte, encadena cinco derrotas seguidas y cae hasta un registro de 3-9.

Alicia Flórez suma minutos y Raquel Carrera se queda fuera

La jornada también dejó protagonismo para otras dos españolas presentes en la WNBA. Alicia Flórez participó en la derrota de Washington Mystics frente a Atlanta Dream por 77-109, sumando minutos en un partido complicado para la franquicia de la capital estadounidense, que se vio claramente superada desde los primeros compases.

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Por su parte, Raquel Carrera no entró en la convocatoria de New York Liberty por decisión técnica en el encuentro ante Indiana Fever. Las neoyorquinas lograron imponerse por 75-83 y continúan consolidándose como uno de los equipos más potentes de la competición. Mientras tanto, la internacional española sigue trabajando para encontrar oportunidades dentro de una de las plantillas más competitivas de toda la WNBA.