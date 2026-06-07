Un potente rival del Valencia Basket pierde a una exestrella taronja por la WNBA

La WNBAestá poniendo cada vez más sus ojos en España. Normal, dado que es la liga más potente del resto del mundo. El problema es que es muy complicado para una jugadora decir que no a la oportunidad de cruzar el charco y a un equipo poder evitarlo. En el Valencia Basket, sin ir más lejos, han visto cómo jugadoras del calibre de Awa Fam, Leo Fiebich, Raquel Carrera o Alicia Flórez han hecho las maletas, aunque en el caso de las dos últimas, para regresar la temporada venidera.

El equipo valenciano necesitará una gran reestructuración después de terminar la temporada con un doblete después de contar con menos de media docena de jugadores. Este problema lo van a padecer las del Roig Arena más que ninguna, pero lo cierto es que otros grandes equipos de Europa, como el Casademont Zaragoza, también.

Este domingo se ha confirmado la salida de Nadie Fingall. La que fuera gran interior taronja dejó la entidad taronja tras el regreso de una prometedora Awa Fam, por la que se apostó con todo. De hecho, este pasado curso rondaron estadísticas similares, ya que mientras la española terminó la Liga Endesa regular con 8,9 puntos y 4,8 rebotes en poco más de 21 minutos, la estadounidense firmó 8,5 tantos y 5,5 capturas bajo aro en algo más de 22 por encuentro.

Mismo acuerdo que Raquel Carrera o Alicia Flórez

Nadia Fingall iniciará una nueva etapa profesional en la WNBA, donde continuará compitiendo al máximo nivel durante los próximos meses, antes de regresar a Zaragoza. Lo hará con las Valkyries. Y es que ha firmado un contrato temporal similar al que tienen Raquel Carrera o Alicia Flórez, por lo que llegará cuando termine la WNBA, ya con la competición española en marcha por algo más de un mes.

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Nadia Fingall, ex del Valencia BC, complicó el partido en la zona del Roig Arena / Francisco Calabuig

La poderosa interior de 1,91 metros ha sido una pieza importante durante la temporada de Casademont Zaragoza, en la que el equipo femenino se proclamó campeón de la Supercopa, logró el bronce en la EuroLeague Women y alcanzó el subcampeonato de la Liga Femenina Endesa.