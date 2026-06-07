Horario y dónde ver el Valencia Basket - Joventut del Roig Arena
El cuadro de Pedro Martínez esperaba rival tras derrotar por 2-0 al Surne Bilbao y finalmente han sido los catalanes de un sobresaliente Ricky Rubio quienes se medirán a los taronja en semifinales
El Valencia Basket esperaba rival tras derrotar por 2-0 al Surne Bilbao y finalmente ha sido el Asisa Joventut de un sobresaliente Ricky Rubio quien se medirá a los de Pedro Martínez en semifinales. Los catalanes se impusieron 2-1 al Kosner Baskonia este domingo por la noche con 23 puntos del veterano base que estuvo escoltado por unos acertados Parker, Hakanson y Birgander.
El único extaronja del equipo del joven Daniel Miret (40 años) es Guillem Vives. El base catalán es el complemento perfecto para la rotación de Ricky Rubio y buena muestra de su nivel lo dejó durante siete temporadas en La Fonteta. En 2021 regresó a casa, aunque curso a curso ha ido perdiendo protagonismo hasta que este año ha promediado 4,2 puntos, 1,1 asistencias y 1 rebote en 13:25 minutos por encuentro.
En los precedentes de esta temporada, el Valencia Basket se ha impuesto siempre al Joventut en el Roig Arena, pero cayó en Badalona. En la primera vuelta de la Liga Endesa, los de Pedro Martínez ganaron por 102-90 al Joventut, con 17 puntos de Kameron Taylor y 16 de Jean Montero. En el partido de Badalona, los taronja se vieron sorprendidos por los verdinegros, con un 90-87 en el que Cameron Hunt y Ricky Rubio fueron los verdugos con 16 y 15 puntos respectivamente. En Copa, se impusieron los valencianos.
Horario y dónde ver por TV e internet el Valencia Basket - Joventut del Roig Arena
Más descansados, los valencianos recibirán al Joventut en el Roig Arena el próximo miércoles 10 de junio a partir de las 20 horas. Recordemos que esta ronda será al mejor de cinco encuentros, por lo que los tres duelos de esta semana ya están programados. El encuentro podrá verse por televisión en DAZN y seguirse por internet, como siempre, en Superdeporte.
- Valencia Basket ya conoce las fechas de las semifinales de la Liga Endesa
- Bordalás negocia con el que puede ser su próximo equipo en La Liga
- Valencia Basket toma ventaja en los Playoff de Liga
- Račić reaparece en Mestalla
- Un gol que dará la vuelta al mundo: Álvaro Mompó recuerda al mejor Piojo López y deslumbra en LaLiga FC Futures
- Este es el dinero que el Valencia CF ganará a diario por Cömert en el Mundial
- Valencia Basket se da un festín en Bilbao y ya espera rival en semifinales de Liga
- André Almeida vuelve a la casilla de salida en el Valencia CF