El Valencia Basket ya tiene rival para la semifinal del playoff de la Liga

El Valencia Basket ya conoce al rival al que deberá medirse en la búsqueda de un nuevo billete para la final de la Liga Endesa. Y es que aunque los taronja lograron cerrar su serie de cuartos de final por la vía rápida con un 2-0 ante el Surne Bilbao, ha tenido que esperar a que su rival se clasifique en el tercer partido de su cruce que terminó con un victoria del Joventut ante el Baskonia por 88-96.

Tanto uno como otro habían sabido aprovechar sus partidos como locales antes de este tercer encuentro, con victoria de los de Galbiati por 85-71 en el primer partido en el Buesa Arena y contundente respuesta de los de Dani Miret por 82-63 en el encuentro de Badalona.

En esta ocasión, sin embargo, los verdinegros lograron dar la campanada y remontar la eliminatoria, de nuevo con Ricky Rubio en plan estelar, al sumar el del Masnou 23 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 28 de valoración.

Precedentes

En los precedentes de esta temporada, el Valencia Basket se ha impuesto siempre al Joventut en el Roig Arena, pero cayó en Badalona. En la primera vuelta de la Liga Endesa, los de Pedro Martínez ganaron por 102-90 al Joventut, con 17 puntos de Kameron Taylor y 16 de Jean Montero. En el partido de Badalona, los taronja se vieron sorprendidos por los verdinegros, con un 90-87 en el que Cameron Hunt y Ricky Rubio fueron los verdugos con 16 y 15 puntos respectivamente.

Guillem Vives intenta frenar a Matteo Spagnolo en el Baskonia - Joventut de este domingo. / L. Rico / EFE

En la Copa del Rey, por su parte, los de Pedro Martínez derrotaron 95-84 a su próximo rival, en la eliminatoria de cuartos de final, aunque posteriormente perdería en un cruel final ante el Real Madrid en la semifinal.

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La otra semifinal

En la otra semifinal, por su parte, se medirán el FC Barcelona contra el Iberostar Tenerife después de que en esa parte de cuadro todos los equipos ganaran su partidos como visitantes y los de Vidorreta dieran la campanada al eliminar el Real Madrid a las primeras de cambio, a pesar de que los de Sergio Scariolo habían ganado la Liga Regular.