En Estados Unidos avisan con De Larrea: "Es uno de los tapados de este Draft, puede ser 'top5' bases de la camada"

El Draft de la NBA 2026 se acerca y, con él, la oportunidad de que Sergio de Larrea sea escogido por alguna de las 30 franquicias que componen la liga americana de baloncesto. El base de Valencia Basket, que ya meditó presentarse el año pasado, decidió finalmente escribir su nombre en esta ceremonia y, salvo sorpresa final, no lo retirará.

En Estados Unidos es tradición que los diferentes medios y plataformas especializadas realizan 'Mock Drafts' prácticamente semanales. Los 'Mock Drafts' no son más que previsiones de cada una de las 60 elecciones que se llevarán a cabo (cada equipo elige dos veces en dos rondas distintas). Es decir, a qué jugador o jugadores va a elegir cada franquicia.

El base del Valencia Basket Sergio de Larrea (2i) entra a canasta ante varios jugadores del Surne Bilbao, durante el primer partido del playoff de cuartos de final de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Roig Arena. EFE/Miguel Ángel Polo / Miguel Ángel Polo / EFE

Sergio De Larrea, proyectado al inicio de la segunda ronda

En una de las generaciones más prometedoras de los últimos años, o al menos así está considerada, De Larrea ha aparecido dentro de las 60 elecciones durante todo el año, llegando a estar en puestos altos de primera ronda. En los últimos meses las proyecciones le han establecido como un firme candidato a ser escogido en alguna de las primeras elecciones de la segunda ronda, es decir, entre el pick 30 y el 40 aproximadamente.

Sin embargo, en Estados Unidos existe una corriente que no le quita el ojo de encima a Larry y que considera que está siendo un poco infravalorado por el resto de medios e, incluso, franquicias. John Hollinger, uno de los periodistas más influyentes que cubre la NBA en Estados Unidos, ha dedicado unos minutos a hablar de De Larrea en un podcast de The Athletic, también uno de los medios más importantes del continente.

Hollinger es muy claro sobre Larry: "Me gusta mucho Sergio de Larrea, que juega en Valencia, creo que es uno de los tapados de este Draft y estaría justo a las puertas de mi top5 de bases de esta camada". El periodista considera a Larry con el potencial suficiente para ser uno de los mejores bases de todos los que se presentan a este Draft.

De Larrea, ante el Surne Bilbao en el Roig Arena. / JM López

De Larrea no tuvo Combine

En contra de De Larrea a la hora de ser elegido juega que no tuvo la oportunidad de mostrarse en el Combine, que es el evento de evaluación previo al Draft en el que los jugadores invitados se someten a pruebas físicas, médicas y entrevistas ante las diferentes franquicias para demostrar sus cualidades. El base taronja, al estar en el tramo decisivo de la temporada con Valencia Basket, no pudo asistir.

¿Qué equipo de la NBA puede elegir a De Larrea?

Si las previsiones se cumplen, De Larrea podría ser escogido entre la posición 31 y la 40, donde 10 equipos diferentes tienen elección. New York Knicks, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder o Boston Celtics son algunos de los destinos más atractivos en los que podría caer Larry. Otro destino que se ha mencionado en alguna ocasión para De Larrea es Brooklyn Nets, cuyo entrenador es el español Jordi Fernández.

Cabe recordar que ser elegido no significará automáticamente que abandona la disciplina de Valencia Basket. El equipo NBA que lo escoga pasará a ser propietario de sus derechos, pero Larry, vía negociación con la franquicia, puede elegir quedarse en España el tiempo que quiera. La ceremonia del Draft se celebra el 23 y 24 de junio.

Elecciones del 31 al 40 del próximo Draft

31- New York Knicks

32- Memphis Grizzlies

33- Brooklyn Nets

34- Sacramento Kings

35- San Antonio Spurs

36- Los Angeles Clippers

37- Oklahoma City Thunder

38- Chicago Bulls

39- Houston Rockets

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40- Boston Celtics