Ricky Rubio, el mago de los trucos infinitos que amenaza a Valencia Basket

El Joventut dio la sorpresa y remontó su eliminatoria ante Baskonia, logrando su clasificación a las semifinales de Liga Endesa donde ya esperaba Valencia Basket, que fue el único equipo que superar su ronda de cuartos en dos partidos. Así, la Penya será el último escollo de los de Pedro Martínez antes de la gran final, en la que los taronja, en caso de llegar, también tendrán el factor cancha a favor sea quien sea el rival: Laguna Tenerife o Barça.

La remontada del conjunto catalán fue coral, aunque orquestada por un mago que, por mucho que pasen los años, sigue maravillando con sus trucos. No es otro que Ricky Rubio, que apareció justo cuando las estrellas tiene que aparecer, liderando al Joventut en el asalto del Buesa Arena que certificó la clasificación.

Ricky en su versión MVP

El base del Masnou, acostumbrado a los escenarios más grandes como los playoff de la NBA o la final de un Mundial del que fue MVP, se echó a su equipo a la espalda, consciente de la importancia que tiene cada ronda superada para un equipo como el Joventut y su público. Ricky anotó 23 puntos, repartió 4 asistencias y capturó un rebote, con un 60 por ciento en tiros de dos y un 57 por ciento en el triple. Además, su equipo tuvo un +12 con él en pista. Todo eso en 21 minutos para un 28 de valoración, una actuación história.

Quiere que su próxima víctima sea Valencia Basket

El cuadro de playoff enfrenta ahora a Joventut y Valencia Basket, quien Ricky esperará que sea su próxima víctima. Como factor añadido, se volverá a dar el enfrentamiento Ricky-De Larrea. Uno de los mejores bases de la historia de España contra la mayor promesa en esa posición. Además, Larry ya ha dejado claro en más de una ocasión que el catalán es uno de sus grandes referentes.

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Ricky Rubio, ante Matteo Spagnolo en el tercer partido de cuartos de final dle playoff de la Liga Endesa. / L. Rico / EFE

Ricky ya lideró un triunfo ante Valencia Basket esta temporada

Valencia Basket está más que avisado porque esta temporada ya ha sufrido una de las exhibiciones de Ricky. En el segundo partido entre ambos en fase regular de Liga Endesa, Joventut se impuso 90-87 gracias a un partidazo del base catalán, que rozó el doble-doble con 15 puntos, 9 asistencias, 1 rebote y 19 de valoración. El partido del Roig Arena sí terminó con victoria taronja, por lo que los precedentes esta temporada están empatados a uno.