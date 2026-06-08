Otra salida en Valencia Basket: Yvonne Anderson no continuará la temporada 2026/27

Están siendo unas primeras semanas de postemporada movidas en la sección femenina de Valencia Basket. La dirección deportiva del club ha empezado a trabajar en la confección de la plantilla de cara a la temporada que viene con algún fichaje, renovaciones importantes pero, sobre todo, con varias salidas de jugadoras, algunas de ellas con mucho peso dentro del equipo.

La última jugadora en decir adiós al Roig Arena es Yvonne Anderson. El club ha confirmado este lunes mediante un comunicado oficial que la base estadounidense no continuará en la disciplina el curso que viene, por lo que pone punto y final a su etapa como taronja. "Valencia Basket quiere agradecer Yvonne Anderson su esfuerzo y compromiso durante el periodo en el que ha llevado la camiseta taronja, etapa que ahora termina tras finalizar su contrato con el Club", explica el comunicado.

Pocos meses, pero gran impacto

La jugadora estadounidense con pasaporte serbio llegó a Valencia Basket a finales de diciembre para completar el juego exterior y ayudar al equipo en sus objetivos, que se consiguieron con los títulos de Copa de la Reina y Liga Femenina Endesa. En este último la base fue la gran protagonista, ya que anotó la canasta ganadora sobre la bocina para poner el 2-0 en la eliminatoria y asegurar el título en el Roig Arena. En este periodo Anderson ha disputado un total de 29 partidos que se reparten en 22 de LF Endesa, 4 de EuroLeague Women y 3 de Copa, con una media de 8 puntos y 3 asistencias por encuentro.

"Valencia Basket quiere desearle la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y recordarle que siempre será parte de la Familia Taronja. ¡Gracias por todo, Yvonne!", concluye el comunicado.

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Muchos cupos por llenar

Queda todo el verano por delante pero Valencia Baket tiene trabajo para completar la plantilla. A dí de hoy, solo hay seis jugadoras con contrato garantizado para el próximo curso: Elena Buenavida, Raquel Carrera, María Araujo, Leti Romero, Alicia Florez y Helena Pueyo.