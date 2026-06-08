¿Cómo están los contratos del Valencia Basket?

El Valencia Basket afrontará un intenso mercado de fichajes este verano. Hay varias cuestiones más claras que oficiales, como son las salidas de jugadores como Xabi López-Arostegui o Yankuba Sima. Ambos con contrato, pero con la rescisión más que encaminada.

Otros casos como Nogués están en el aire, así como la continuidad de Matt Costello, quien termina contrato en unas semanas y todavía no le han renovado. Darius Thompson, de más a menos, tiene un pie fuera tras adelantarle el recién llegado Cárdenas en la rotación. Además, su alta ficha es un problema.

En cualquier caso, el mayor problema lo pueden dejas las posibles salidas de jugadores fundamentales, como De Larrea, Montero, Key o Pradilla. La gran temporada de los del Roig Arena ha puesto en alerta a toda la Euroliga, que pronto han sacado las chequeras a pasear para intentar convencer a las estrellas de Pedro Martínez. En algunos casos, lo han conseguido.

Pedro Martínez, en una protesta a los árbitros ante el Surne Bilbao. / JM López

Así están los contratos del Valencia Basket

Pedro Martínez: Recientemente renovado, termina en 2028.

Recientemente renovado, termina en 2028. Sergio de Larrea: Tiene contrato hasta 2028, pero son muchos los equipos europeos que tienen interés en él. La NBA, cada vez más cerca del jovencísimo talento internacional.

Tiene contrato hasta 2028, pero son muchos los equipos europeos que tienen interés en él. La NBA, cada vez más cerca del jovencísimo talento internacional. Álvaro Cárdenas: Ha llegado para quedarse, teniendo contrato firmado hasta 2028. Muy buenos partidos para convencer a Pedro Martínez, que le ha dado los minutos de Thompson.

Ha llegado para quedarse, teniendo contrato firmado hasta 2028. Muy buenos partidos para convencer a Pedro Martínez, que le ha dado los minutos de Thompson. Darius Thompson: Relegado al banquillo más de lo que le gustaría en este final de campaña. Tiene contrato, pero la idea taronja pasa por cortar el contrato de una de las fichas más altas de la entidad.

Relegado al banquillo más de lo que le gustaría en este final de campaña. Tiene contrato, pero la idea taronja pasa por cortar el contrato de una de las fichas más altas de la entidad. Jean Montero : Tiene contrato, pero su cláusula de sólo 500.000 euros está al alcance de cualquier grande de Euroliga. Por el momento aparca la NBA y su futuro está en Grecia.

Tiene contrato, pero su cláusula de sólo 500.000 euros está al alcance de cualquier grande de Euroliga. Por el momento aparca la NBA y su futuro está en Grecia. Omari Moore: Tiene contrato hasta 2027 y todo apunta a que seguirá, salvo oferta de la NBA.

Tiene contrato hasta 2027 y todo apunta a que seguirá, salvo oferta de la NBA. Brancou Badio: En abril renovó su contrato hasta 2029, aunque le siguen equipos potentes de la Euroliga como Estrella Roja o Panathinaikos.

En abril renovó su contrato hasta 2029, aunque le siguen equipos potentes de la Euroliga como Estrella Roja o Panathinaikos. López-Arostegui: Tiene un año más de contrato, pero las lesiones y la falta protagonismo le han abierto la puerta. No le faltarán ofertas como agente libre.

López-Arostegui lanza a canasta antes del Valencia Basket - Real Madrid de Copa. / F. Calabuig

Kameron Taylor: El estadounidense tiene contrato hasta 2027 después de que el curso pasado el Valencia Basket abonara su cláusula de 800.000 dólares a Unicaja. Equipos como el Panathinaikos le están siguiendo de cerca.

El estadounidense tiene contrato hasta 2027 después de que el curso pasado el Valencia Basket abonara su cláusula de 800.000 dólares a Unicaja. Equipos como el Panathinaikos le están siguiendo de cerca. Isaac Nogués: El joven alero internacional dejó la NCAA como un gran defensor, firmando como temporero con los del Roig Arena, pero quedándose finalmente con contrato. Su futuro está en el aire.

El joven alero internacional dejó la NCAA como un gran defensor, firmando como temporero con los del Roig Arena, pero quedándose finalmente con contrato. Su futuro está en el aire. Josep Puerto: El capitán tiene contrato hasta 2027 y seguirá en la entidad valenciana.

El capitán tiene contrato hasta 2027 y seguirá en la entidad valenciana. Braxton Key: Gran final de campaña que ha llamado la atención de aspirantes a la Euroliga.

Gran final de campaña que ha llamado la atención de aspirantes a la Euroliga. Jaime Pradilla : Muy buena temporada, despertando el interés de clubes e incluso rumoreándose el Real Madrid.

Muy buena temporada, despertando el interés de clubes e incluso rumoreándose el Real Madrid. Nate Reuvers: Seguirá, ya que el pasado mes de marzo renovó con los taronja hasta 2028.

Seguirá, ya que el pasado mes de marzo renovó con los taronja hasta 2028. Matt Costello: El pívot estadounidense termina contrato esta temporada y su continuidad está en el aire. Buenos minutos saliendo desde el banquillo le convierten al jugador que este verano cumple 33 años en una pieza importante en la rotación.

Noticias relacionadas

Matt Costello y Jaime Pradilla, en el partido de la primera vuelta de la Liga Endesa ante el Casademont Zaragoza. / acb Photo