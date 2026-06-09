Alicia Flórez y su mensaje tras firmar el nuevo contrato en la WNBA que afecta al Valencia Basket

Alicia Flórez, vinculada al Valencia Basket hasta 2027, ha dado uno de los pasos más importantes de su carrera al convertir su contrato de desarrollo con las Washington Mystics en un contrato estándar garantizado hasta final de temporada en la WNBA. Un movimiento que confirma el impacto que ha tenido la internacional española en apenas unos días dentro de la mejor liga del mundo.

La noticia supone mucho más que una mejora contractual. Significa que la franquicia de la capital estadounidense ha decidido apostar por ella como parte de su proyecto deportivo después de que llegara inicialmente bajo la fórmula de 'developmental player', una figura creada en el nuevo convenio colectivo de la WNBA que permitía disputar un máximo de doce encuentros y sin las garantías de un contrato convencional.

La propia jugadora reconoció a EFE que no esperaba un cambio tan rápido en su situación. "No me planteaba que me pudieran cambiar el contrato a un estándar, a pesar de que todo esté saliendo muy bien", explicó Flórez, que considera esta nueva etapa como una oportunidad para asumir "más responsabilidad y motivación para seguir creciendo en la liga".

El anuncio del fichaje de Alicia Flórez por Washington Mystics en la WNBA / Washington Mystics

Y es que los números respaldan la decisión de las Mystics. En sus tres primeros partidos en la competición estadounidense, la exterior española ha firmado medias de 7,3 puntos, 4,3 asistencias, 2 rebotes y una recuperación en más de 22 minutos por encuentro, dejando además una excelente impresión por su intensidad defensiva, capacidad para dirigir y madurez competitiva.

Su adaptación ha sido tan rápida que Washington ha querido blindar su continuidad antes incluso de que se agotara el margen de partidos permitido por el contrato de desarrollo. La franquicia evita así que otras organizaciones puedan intentar incorporarla y se asegura su presencia durante toda la temporada.

Lo que significa para Valencia Basket

La pasada campaña, cedida por Valencia Basket en el Durán Maquinaria Ensino Lugo, la jugadora leonesa fue una de las grandes sensaciones de la Liga Femenina Endesa. Sus actuaciones la llevaron a ser reconocida como jugadora revelación de la competición y terminaron abriéndole las puertas de la selección absoluta española, con la que debutó recientemente tras una trayectoria brillante en categorías inferiores.

Ese crecimiento sostenido es el que ahora ha encontrado continuidad en Estados Unidos. Allí, entrenadores, analistas y medios especializados han destacado su capacidad para acelerar el juego, generar ventajas y competir con personalidad pese a ser una recién llegada a la liga.

Por un lado, confirma que Valencia Basket sigue produciendo y desarrollando talento capaz de abrirse camino en el máximo nivel internacional. Por otro, obliga a asumir que Flórez no estará disponible durante la pretemporada e inicio de curso del conjunto del Roig Arena.

Raquel Carrera y Alicia Flórez / Francisco Calabuig

La competición regular de la WNBA finalizará el próximo 24 de septiembre y posteriormente llegarán los playoffs. Mientras Washington siga compitiendo, la base continuará en Estados Unidos. Una vez concluya su aventura americana, regresará a Valencia para incorporarse al proyecto taronja, exactamente igual que sucederá con Raquel Carrera tras su experiencia en la liga norteamericana.

Un salto también económico

Según la información publicada en Estados Unidos, el nuevo acuerdo supone un importante incremento salarial para la jugadora española. Flórez pasa de las condiciones económicas asociadas al contrato de desarrollo a un vínculo estándar que podría situar sus ingresos en una cifra cercana a los 210.000 dólares durante la presente campaña.

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Una recompensa al rendimiento inmediato de una jugadora que llegó sin hacer ruido y que, en apenas unas semanas, ha conseguido algo al alcance de muy pocas europeas.