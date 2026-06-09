Ataman pierde los papeles en Grecia y confirma su caída en picado tras el KO contra Valencia Basket

El Panathinaikos se asoma al abismo. El conjunto ateniense cayó por 102-92 ante el Olympiacos BC en el tercer partido de la final de la Liga griega y queda contra las cuerdas en una serie que ha terminado por reflejar todas las dudas que arrastra el proyecto de Ergin Ataman en el tramo decisivo de la temporada.

En un encuentro marcado por la exhibición ofensiva del Olympiacos, liderado por Evan Fournier y Sasha Vezenkov, el Panathinaikos fue incapaz de responder cuando el partido entró en su fase decisiva. La derrota deja al equipo verde al borde de perder el título doméstico y agrava una crisis que ya venía alimentándose desde la inesperada eliminación en los playoffs de la Euroliga.

Sin embargo, más allá del resultado, una de las imágenes de la noche volvió a tener como protagonista a Ataman. El técnico turco fue expulsado tras sus continuas protestas a los árbitros, añadiendo un nuevo episodio a una temporada en la que sus reacciones desde el banquillo han acaparado demasiados focos.

La sensación es que el entrenador perdió la batalla emocional antes incluso de que terminara la deportiva. En lugar de transmitir serenidad a un equipo que necesitaba estabilidad para sobrevivir en un ambiente hostil, su expulsión acabó trasladando más nerviosismo a los jugadores. Las cámaras captaron gestos de incredulidad y frustración en varios integrantes del Panathinaikos mientras observaban cómo su entrenador abandonaba el partido antes de tiempo.

No es la primera vez que Ataman queda señalado por este tipo de comportamientos. Durante la eliminatoria de Euroliga frente al Valencia Basket, el técnico turco también protagonizó momentos de tensión que terminaron desviando la atención del juego y dejaron claro que Pedro Martínez le pasó por encima. Mientras el equipo valenciano mantuvo el control competitivo y táctico de la serie, el Panathinaikos se fue consumiendo entre la presión y los nervios, una dinámica que vuelve a repetirse ahora en la final griega.

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Con el Olympiacos a un paso del título y el Panathinaikos obligado a reaccionar de inmediato, las dudas ya no se centran únicamente en el rendimiento de la plantilla. También apuntan a un banquillo cada vez más cuestionado. Porque cuando más calma necesita su equipo, Ataman vuelve a convertirse en el centro de la tormenta. Y esa es una noticia tan preocupante para el Panathinaikos como el propio marcador.