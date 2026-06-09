Chus Bueno, CEO de EuroLeague, vendrá al Roig Arena

El 10º Congreso de Gestión del Deporte de la Comunitat Valenciana, organizado por GEPACV, continúa reforzando su programa con la incorporación de destacados referentes del panorama deportivo internacional. En esta ocasión, el Congreso contará con la participación de Chus Bueno, CEO de EuroLeague, una de las figuras más influyentes en la gestión del deporte profesional europeo.

Chus Bueno ofrecerá una visión estratégica sobre los desafíos que afrontan actualmente las grandes competiciones deportivas, en un contexto marcado por la innovación tecnológica, la transformación digital, la evolución de los hábitos de consumo, la internacionalización y la creciente competencia por la atención de los aficionados.

Con una amplia trayectoria vinculada al baloncesto profesional, Chus Bueno ha desempeñado responsabilidades de primer nivel tanto en Europa como en Estados Unidos. Desde su posición al frente de EuroLeague, lidera la estrategia y el desarrollo de una competición que se ha consolidado como una de las referencias deportivas más importantes del continente, reuniendo a algunos de los clubes más prestigiosos del baloncesto mundial.

Su participación permitirá a los asistentes conocer de primera mano cómo se gestionan organizaciones deportivas de dimensión internacional, cuáles son las tendencias que marcarán el futuro de la industria deportiva y qué oportunidades se abren para el desarrollo de nuevos modelos de negocio dentro del sector.

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Chus Bueno / EFE

¿Cuándo será el congreso?

El Congreso, que se celebrará los días 1 y 2 de octubre de 2026 en el Roig Arena de València, conmemorará su décima edición bajo el lema “Gestionando el cambio y construyendo el futuro de la gestión deportiva”, consolidándose como uno de los principales espacios de encuentro, formación y networking para profesionales, empresas e instituciones vinculadas al deporte. Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de la página web de GEPACV.