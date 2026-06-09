Dani Miret antes de enfrentarse a Valencia Basket: "No estamos en semifinales por casualidad"

Dani Miret ha hablado en la previa al primer partido de la serie de semifinales de los playoffs de la Liga Endesa ante Valencia Basket. El técnico de ASISA Joventut ha reivindicado el trabajo de su equipo, después de eliminar a Baskonia, que partía como favorito: "No estamos en semifinales por casualidad"

El técnico de Joventut lo tiene claro y la confianza es absoluta: “Tenemos un equipo que está preparado, con confianza y podemos responder a ese reto, y con muchas ganas”. Respecto al Valencia Basket, Miret se ha deshecho en elogios al cuadro taronja: “Valencia está realizando una temporada impresionante, han llegado a la Final Four y tienen un ‘roster’ brutal. Solo con la confianza no va a ser suficiente para ganarlos. Será una historia diferente a lo que vivimos ante Baskonia porque ellos tienen un estilo que todavía choca más con el nuestro, y cada partido será diferente”.

“Un estilo del Valencia más difícil de combatir porque tienen unos mecanismos en los primeros segundos, en la intensidad y la energía que se escapa del tema táctico. Tienen una gran consistencia, sin puntos débiles con lo que la táctica colectiva no es tan importante sino la responsabilidad individual", prosigue Dani Miret sobre su rival. "Es una serie a cinco encuentros y buscaremos soluciones porque dentro del mismo partido parecen invencibles y son un rodillo, pero también hay momentos en que les cuesta y tendremos que llevarlos a nuestro terreno. Ellos han podido preparar mejor el partido, y las sensaciones serán diferentes en función de lo que suceda en cada encuentro. Hemos de tener esa mentalidad y aguantar porque ellos te hacen parciales muy rápidos con las transiciones, los triples, las acciones de Montero...tienen jugadores como De Larrea o hasta Cárdenas les está dando”, analiza el técnico de Joventut.

Sin embargo el entrenador mira a los suyos: “Nosotros somos un equipo resiliente y pase lo que pase, en cada partido, tenemos toda la ilusión del mundo y lucharemos en cada encuentro y hasta la última posesión”. En ese sentido no ha querido focalizar solo en el rendimiento de Ricky Rubio: “Tener a Ricky siempre puede cambiar el ritmo. Pero veremos si el duelo es con Montero u otros jugadores. Hay que pensar muy bien como vamos a emparejar a los jugadores. No siempre ha de ser Ricky. La clave nuestra es que aparezcan los jugadores que están alrededor de Ricky como Cameron que contra Baskonia fue clave, o sin el nivel de nuestros cincos, no hubiésemos ganado. La aparición de Jabari Parker en un momento puntual ante Baskonia fue clave. Evidentemente Valencia tendrá todo preparado para frenar a Cameron o Ricky, pero un equipo que lucha por llegar a una final de ACB no depende de un solo jugador. Lo haremos si todo el mundo da un paso adelante”

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Por último también ha hablado del factor pista, que en este caso volverá a serles en contra: "Cada partido va a ser diferente. Nosotros tenemos claro que ganando un partido allí nos traemos el factor campo y la posibilidad de resolver en casa. No es un drama si perdemos el primero aunque es muy importante. Iremos paso a paso. El ser capaces de ir madurando la eliminatoria será importante para sentirnos cómodos"