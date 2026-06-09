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Javier Torralba, en una jornada de formación de entrendores en L'Alqueria del Basket

El Valencia Basket ya tiene nuevo entrenador para su primer equipo femenino. Y el elegido ha sido Javier Torralba. El entrenador barcelonés de 44 años tomará así el testigo de Rubén Burgos tras la extensa y exitosa etapa del valenciano al frente del equipo, después de que el club decidiera empezar un nuevo ciclo tras el doblete logrado esta temporada con la Copa de la Reina y la cuarta Liga Endesa consecutiva.

Un fichaje avalado por su larga trayectoria al frente del prestigioso programa de alto rendimiento Segle XXI, centrado en el desarrollo del talento de las jóvenes jugadoras y también con experiencia en distintas selecciones españolas de categorías inferiores, aunque será la primera vez que asuma la dirección técnica de un equipo de élite en la Liga Femenina Endesa. Un hecho que no ha supuesto inconveniente alguno para un Valencia Basket que ve en él la figura perfecta para liderar un nuevo proyecto apoyado en algunas de las mejores jugadoras jóvenes del países y que les ha llevado a firmar con contrato de tres temporadas. Más información