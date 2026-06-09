LIGA ENDESA
De Larrea: "¿Draft? No he tomado una decisión, lo importante ahora es el playoff y el Valencia Basket"
El vallisoletano volverá a medirse a uno de sus grandes ídolos, Ricky Rubio y cree que será clave "incomodarle"
Sergio de Larrea afronta una nueva semifinal con el Valencia Basket y quiere estar centrado al 100% en esta eliminatoria ante el Joventut, sin pensar aún en el próximo Draft de la NBA. Delante tendrá a uno de sus ídolos, Ricky Rubio, a quien considera clave incomodar para poder sacar adelante el primero de los partidos de la serie vista su reciente exhibición en cuartos de final ante el Baskonia.
Cartel de favoritos
No hay nada hecho y tenemos que centrarnos en las semifinales y dar nuestra mejor versión para poder competir con cada partido de la serie.
Enfoque del vestuario
Lo afrontamos como un partido más, es el cuarto que jugamos contra ellos, con la misma ilusión de siempre y ganas de poner todo el trabajo sobre la pista.
Estilo de juego
Podemos ser previsibles pero es un arma porque también podemos potenciar nuestras habilidades lo máximo posible y tenemos que potenciar nuestras ventajas y minimizar los errores par poder llegar en la mejor forma posible a este final de tramo.
Decisión draft NBA
Estoy enfocado en el partido de mañana, en la serie y sin una decisión clara, no he tomado ninguna decisión porque lo importante es este playoff y el Valencia Basket.
Ricky Rubio
Es un grandísimo jugador, que lee muy muchas situaciones del juego y hemos de estar muy pendientes en todas las facetas tanto en ataque como en defensa, pero cuidar la bola en ataque y en defensa intentar que esté lo más incómodo posible.
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