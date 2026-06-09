De Larrea: "¿Draft? No he tomado una decisión, lo importante ahora es el playoff y el Valencia Basket"

Sergio de Larrea afronta una nueva semifinal con el Valencia Basket y quiere estar centrado al 100% en esta eliminatoria ante el Joventut, sin pensar aún en el próximo Draft de la NBA. Delante tendrá a uno de sus ídolos, Ricky Rubio, a quien considera clave incomodar para poder sacar adelante el primero de los partidos de la serie vista su reciente exhibición en cuartos de final ante el Baskonia.

Cartel de favoritos

No hay nada hecho y tenemos que centrarnos en las semifinales y dar nuestra mejor versión para poder competir con cada partido de la serie.

Enfoque del vestuario

Lo afrontamos como un partido más, es el cuarto que jugamos contra ellos, con la misma ilusión de siempre y ganas de poner todo el trabajo sobre la pista.

De Larrea, antes del primer partido de la semifinal de Liga Endesa ante el Joventut. / JM López

Estilo de juego

Podemos ser previsibles pero es un arma porque también podemos potenciar nuestras habilidades lo máximo posible y tenemos que potenciar nuestras ventajas y minimizar los errores par poder llegar en la mejor forma posible a este final de tramo.

Decisión draft NBA

Estoy enfocado en el partido de mañana, en la serie y sin una decisión clara, no he tomado ninguna decisión porque lo importante es este playoff y el Valencia Basket.

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Ricky Rubio

Es un grandísimo jugador, que lee muy muchas situaciones del juego y hemos de estar muy pendientes en todas las facetas tanto en ataque como en defensa, pero cuidar la bola en ataque y en defensa intentar que esté lo más incómodo posible.