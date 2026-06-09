Neal Sako: "Espero que seamos capaces de dar un buen espectáculo"

A escasas horas de arrancar las semifinales del playoff de la Liga Endesa, Neal Sako admite que se les puede ver como favoritos al ser también los únicos cabezas de serie que quedan en la competición, pero deja claro que al final solo vale lo que ocurre en la pista. "Si miramos la clasificación, sí (somos favoritos), lo dicen los números, pero creo que eso no vale para nada. La verdad es lo que pasa en la pista y el Joventut de Badalona es muy buen equipo, han ganado contra Baskonia y no es fácil", señaló.

El interior pidió no distraerse con cábalas y posibles rivales. "En los 'playoff' nos tenemos que concentrar en el partido siguiente, si empezamos con cálculos vamos a perdernos y no nos va a ayudar. No pensamos mucho en quién ha perdido y quién no. Es una sorpresa que haya perdido el Real Madrid pero sabemos que el Tenerife es muy buen equipo", resumió.

Sako dijo que están preparados para el cruce y que han tenido tiempo para entrenarse. "Estamos listos", afirmó. "Estamos concentrados en esta serie de semifinales, tenemos tiempo para entrenar y preparar este partido de mañana, contra el Badalona, han jugado muy bien y estamos listos.

Neal Sako, a su llegada a la sala de prensa en la previa al Valencia Basket - Joventut / JM López

Espectáculo para la afición

Respecto al factor pista y al apoyo que esperar de la afición, destaca Sako que "esperamos muchos aficionados para darnos mucha fuerza y apoyo, pero no tengo duda que van a estar presentes y espero que seamos capaces de dar un buen espectáculo".

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En su caso, afronta el cruce de semifinales con un nuevo perfil de rivales en la pintura. "Es un poco diferente, pero cada pívot tiene su propio juego e intento adaptarme a ellos, solo es concentrarse, para saber sus fuerzas y debilidades".