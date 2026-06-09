Pedro Martínez: "¿Favoritos? Cuando veas las barbas de tu vecino afeitar..."

Pedro Martínez tiene ya todos lo sentidos puestos en la eliminatoria de semifinales de Liga Endesa ante el Joventut. Un rival al que ya se han enfrentado en tres ocasiones esta temporada y que llega en un gran estado de forma tras eliminar al Baskonia con el factor pista en contra. Pese a ello, prefiere evitar hablar de favoritos y centrarse en los peligros de un rival liderado por Ricky Rubio.

¿Favoritos?

Hablar de favoritos en una competición en la que acaban de perder los tres que tenían el factor pista a favor, pues bueno, podemos ir al refranero y cuando veas las barbas de tu vecino afeitar... Hablar de favoritos en esta competición no vale para nada, el Joventut ha ganado haciendo una autentica exhibición en el playoff y han ganado muy fácil a un equipo que estaba en una forma increíble, el Baskonia había hecho una segunda vuelta impresionante y otros dos equipos también eliminados. Tenemos el máximo respeto por el rival, sabemos que es un muy buen equipo y llegan en un momento de forma extraordinario y vamos a competir, podemos ganar y podemos perder, no será una novedad ni una grandísima sorpresa si perdemos y tampoco si ganamos. Estamos al 50%.

Eliminatoria larga

Cada eliminatoria es diferente, hemos de estar preparados para todos tenemos la experiencia, esta temporada empezamos perdiendo 0-2 contra Panathinaikos y ganamos un playoff grande. Contra el Bilbao, la cosa estaba más que negra en el primer partido, veremos, hemos de estar preparados para todo, es muy probable que sea un playoff largo y hemos de pensar que a lo mejor hay un quinto partido, es posible. Hay que ir día a día y estar centrado en el primer partido.

Pedro Martínez, a su llegada a la sala de prensa del Roig Arena. / JM López

Defensa sobre Ricky Rubio

Es difícil porque es un jugador muy listo que sabe jugar muy bien con su cuerpo y domina mucho el escenario, sabe ir a la línea y lo que tiene que hacer para ir a la línea, tira muchos tiros libres, comparado con Montero, que también hace mucho uno contra uno, no hay color. En lo que dependa de nosotros, intentaremos hacer la mejor defensa posible y en lo que no dependa, pues habrá que sufrirlo.

Serie Baskonia - Joventut

Han defendido muy bien, han hecho un trabajo excelente en defensa, son muy sólidos y Baskonia no ha estado con la fluidez que tenían hasta el momento, es mérito de ellos, el fichaje de Morin les ha dado mucho, les ha dado muchísimo, Ricky y Hunt son dos jugadores con muchísima calidad, muy listos y han jugado muy bien los dos. Hemos de verlos a todos, Birgander ha hecho una serie muy buena, Parker también tuvo un momento impresionante en el tercer partido, en buen momento de forma y con mucha confianza, preparados para un rival que seguramente está en el mejor momento del año.

Pedro Martínez, durante su rueda de prensa previa al Valencia Basket - Joventut. / JM López

Bajas de Puerto y López-Arostegui

Josep Puerto sigue de baja por el tema del tobillo y la enfermedad vírica y no tenemos previsión a corto plazo y Xabi López no contamos con él, no va a jugar esta temporada seguro porque no va bien la cosa y la lesión es bastante grave, espero que seamos capaces de jugar un buen partido, acertar en lo que les planteamos, que sean capaces de encontrar acierto e inspiración y a nivel de ambiente, espero que seamos como contra el Panathinaikos o el Bilbao, que sepamos sufrir, de ser capaces entre todos de crear un buen ambiente, transmitirnos positividad y superar las adversidades y hemos de esperar que esa positividad venga también desde la grada y que todo el mundo sea consciente de que jugamos contra un gran equipo.

Noticias relacionadas

Mentalidad del vestuario

El vestuario está bien, hemos ajustado un poco el trabajo, hemos hecho el ultimo mes el trabajo algo diferente en el día a día, a nivel físico para que los jugadores lleguen bien, al equipo lo veo bien, con ganas, con buena mentalidad, para jugar unidos y hacer las cosas como podemos. Creo que a nivel de deseo y de concentración es muy buen equipo.