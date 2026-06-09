Primera gran noche de Raquel Carrera en la WNBA para dar la victoria al equipo

Raquel Carrera tiene nivel de sobra como para hacer carrera en la WNBA. Ya se sabe que los inicios son duros y más en un campeonato tan particular como este y donde existen varios factores que influyen al margen del puro nivel de una u otra jugadora. Uno de estos factores es el tipo de contrato que se tiene y es que la española tiene un contrato temporal hasta final de curso y tras el cual se le espera de vuelta en el Valencia Basket.

De todas formas, la gallega es plenamente consciente de dónde está y lo que se espera de ella, así como que las oportunidades llegarán tarde o temprano. A sus 25 años, la rookie ha disputado hasta la fecha tres encuentros con las New York Liberty. Debutó con una asistencia en un minuto de juego, repidiendo tiempo de juego en su segunda aparición y demostrando en la tercera que puede ser una jugadora muy importante.

Noticias relacionadas

Raquel Carrera, con New York / New York Liberty

Los números de Raquel Carrera

Carrera disputó 13 minutos contra Connecticut para anotar siete puntos, capturar cinco rebotes y completar su aparición estelar con una asistencia y un tapón. Tras este encuentro, a buen seguro que el staff ha tomado nota y tratará de exprimirla hasta final de temporada, momento en el que volverá al Valencia Basket para disputar la campaña 26/27.