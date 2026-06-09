Juanma Romero

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Valencia Basket-Joventut: semifinales de la Liga Endesa

Este miércoles, la serie de semifinales de la Liga Endesa entre Valencia Basket y Joventut arrancará en el Roig Arena, que acogerá el viernes el segundo duelo de las semifinales. Después, la eliminatoria viajará a Badalona, donde se disputará el domingo el tercer choque. Si hace falta un cuarto partido, será de nuevo el martes en el Olímpic. Si hubiera que jugar el quinto sería en València el jueves 18. Más información