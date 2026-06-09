Valencia Basket-Joventut: últimos precedentes, ¿es decisivo el factor cancha?

Llega la hora de las semifinales de la Liga Endesa para el Valencia Basket. La hora de la verdad para los de Pedro Martínez ante el Asisa Joventut con el factor cancha a favor y dos partidos consecutivos en el Roig Arena que pueden ser decisivos para meterse en la serie final de la competición. La Penya será el último escollo para el conjunto valenciano para luchar por el título en una final, en la que los taronja, en caso de llegar, también tendrán el factor cancha a favor sea quien sea el rival: Laguna Tenerife o Barça.

Un cruce al mejor de cinco partidos con ventaja de pista para el equipo 'taronja' que afrontan tras haberse enfrentado ya esta campaña en tres partidos en los que siempre ha ganado el equipo que jugaba en su pabellón. El rival llega a la cita en un buen momento, con un Ricky Rubio que apareció justo cuando las estrellas tiene que aparecer, liderando al Joventut en el asalto del Buesa Arena que certificó la clasificación.

Este miércoles, la serie arrancará en el Roig Arena, que acogerá el viernes el segundo duelo de las semifinales. Después, la eliminatoria viajará a Badalona, donde se disputará el domingo el tercer choque. Si hace falta un cuarto partido, será de nuevo el martes en el Olímpic. Si hubiera que jugar el quinto sería en València el jueves 18.

Precedentes esta temporada

Ambos conjuntos se enfrentaron por primera vez este curso el 26 de octubre en el Roig Arena y el Valencia Basket se impuso ante su público por 102-90 en un duelo en el que el acierto de Cameron Hunt en la primera parte permitió al Joventut llegar al descanso con el marcador empatado. En la segunda parte, la defensa de Kameron Taylor y sus puntos y los del dominicano Jean Montero decantaron la balanza del lado valenciano.

El segundo enfrentamiento de ambos equipos llegó en febrero y se disputó en el Olímpic de Badalona, donde la Penya, impulsada por Hunt y por Ricky Rubio y con una gran labor de Michael Ruzic en el rebote se hizo con el triunfo por un ajustado 90-87.

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Primer partido de los cuartos de final entre el Valencia Basket y el Joventut de Badalona Ricky Rubio. BALONCESTO. COPA DEL REY DE BALONCESTO. ROIG ARENA / Francisco Calabuig / PIM

También en Copa del Rey

El tercer duelo entre ambos se disputó en la Copa del Rey. En los cuartos de final del torneo del KO, el Valencia Basket cimentó su victoria sobre un parcial de 24-11 en el segundo cuarto. Montero, con 19 puntos, fue el estilete de su equipo pero, de nuevo, fue Hunt el máximo anotador del choque con sus 26 puntos.