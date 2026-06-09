Javier Torralba, nuevo entrenador del Valencia Basket

El Valencia Basket ya tiene nuevo entrenador para su primer equipo femenino. Y el elegido ha sido Javier Torralba. El entrenador barcelonés tomará así el testigo de Rubén Burgos tras la extensa y exitosa etapa del valenciano al frente del equipo, después de que el club decidiera empezar un nuevo ciclo tras el doblete logrado esta temporada con la Copa de la Reina y la cuarta Liga Endesa consecutiva.

Un fichaje avalado por su larga trayectoria al frente del prestigioso programa de alto rendimiento Segle XXI, centrado en el desarrollo del talento de las jóvenes jugadoras y también con experiencia en distintas selecciones españolas de categorías inferiores, aunque será la primera vez que asuma la dirección técnica de un equipo de élite en la Liga Femenina Endesa. Un hecho que no ha supuesto inconveniente alguno para un Valencia Basket que ve en él la figura perfecta para liderar un nuevo proyecto apoyado en algunas de las mejores jugadoras jóvenes del países y que les ha llevado a firmar con contrato de tres temporadas.

Javier Torralba, habitual en las categorías inferiores de las selecciones españolas. / FEB

Trabajo con jugadoras taronja

De hecho, el propio Torralba conoce y trabajado con algunas de las jugadoras que entrenará a partir de la próxima temporada como Elena Buenavida o Helena Pueyo, el primer fichaje del Valencia Basket para la próxima temporada. También tendrá ahora la oportunidad de trabajar con Raquel Carrera o una Alicia Flórez que, pese a su juventud, está brillando también en su primera experiencia en la WNBA, donde ya le han hecho un contrato estándar hasta final de temporada.

Del mismo modo, contará con la experiencia de una Leticia Romero que renovó recientemente su contrato con el Valencia Basket y que será capitana junto a Raquel carrera tras la marcha de Queralt Casas y Cristina Ouviña.

Carrera en Cataluña

El técnico arrancó su carrera en tierras catalanas, pasando por diversos clubes. El CBF Sarrià y Basket Almeda fueron dos de sus primeros destinos, cosechando éxitos individuales y colectivos en las categorías de formación del baloncesto nacional, consolidándose como una referencia a la hora de desarrollar talento.

Formando talento en Segle XXI

En 2017 dio el salto al Segle XXI, uno de los programas más prestigiosos del continente para la formación de talento en baloncesto femenino. Las dos primeras temporadas dirigió el cadete femenino, siendo desde 2018 hasta la actualidad el principal responsable del programa y, desde 2020, también el entrenador del equipo de Liga Femenina 2, en la que ha terminado como primer clasificado de su grupo continuadamente desde la temporada 21/22.

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Experiencia en categorías de formación de España

Torralba cuenta también con experiencia en las categorías de formación de la selección española, en las que es un habitual cada verano. En esas experiencias, ha coincidido entre otros con Rubén Burgos, conviviendo en el staff de la U20F, además de haber entrenado también a jugadoras internacionales como Helena Pueyo, Elena Buenavida o extaronjas como Elba Garfella, Claudia Contell, Noa Morro, Mama Dembele y Laia Lamana. En toda esta trayectoria con los combinados nacionales se ha colgado varias medallas, la última de ellas como campeón de Europa con la U18F. El pasado mes de mayo también ejerció formó parte del staff en la concentración de dicha categoría, con el EuroBasket en el horizonte este verano.