Los descartes de Pedro Martínez para el primer partido ante el Joventut

Las semifinales de Liga Endesa arrancan este miércoles para Valencia Basket y Joventut. Ambos conjuntos se ven las caras a partir de las 20:00 horas en el primer partido de una serie al mejor de cinco por un puesto en la gran final, en la que el vencedor se medirá al ganador de la otra semifinal, Barça o La Laguna Tenerife.

Puerto y XLA siguen lesionados

Como viene siendo habitual desde el cuarto partido de la serie de Euroliga ante Panathinaikos, Pedro Martínez no podrá contar con Josep Puerto, que continúa renqueante de una lesión de tobillo que se ha alargado más de lo que estaba previsto. Tampoco estará Xabi López-Arostegui, también lesionado, por lo que ambos están descartados para el partido.

Sima y Thompson, los descartados

Además de los lesionados, Yankuba Sima y Darius Thompson son los otros dos jugadores descartados. El pívot se queda fuera ante el regreso de Costello, mientras que el estadounidense con nacionalidad italiana ya llevaba varios partidos sin formar parte de la rotación, estuviera o no en convocatoria. Pedro Martínez ya dijo en rueda de prensa que consideraba que era momento de darle galones a Álvaro Cárdenas por diferentes motivos y, de momento, continúa con esa apuesta.

Noticias relacionadas

Darius Thompson, en una acción de la semifinal ante el Real Madrid. / M. A. Polo / VBC

Costello vuelve tras su baja por paternidad

La gran novedad en la convocatoria es la de Matt Costello. El interior taronja se había perdido los dos partidos de cuartos de final ante Bilbao Basket por el nacimiento de su hijo, pero ya está disponible para volver a dinámica del equipo de Pedro Martínez.