Final de infarto para dar el primer golpe en el Roig Arena

La primera se queda en casa. El Valencia Basket logró imponerse al Joventut (118-117) en el estreno de la semifinal de la Liga Endesa en un partido en el que estuvo contras las cuerdas y que acabó llevándose tras forzar la prórroga y en un final de infarto, en el que el Joventut tuvo posesión para ganar. Eso sí, los taronja supieron mantener la intensidad y la fe hasta el final, liderados por un Jean Montero que sentenció el duelo con dos tiros libres, para acabar con 27 puntos, 8 asistencias y 31 de valoración. Y todo pese al gran encuentro de Ricky (22 puntos, 11 asistencias y 4 rebotes) y el acierto en el triple del Joventut, en especial de Jabari Parker.

Josep Puerto, aún lesionado, recogía su tercer Trofeo al Esfuerzo antes del partido. Sin él ni el también lesionado López-Arostegui, Pedro Martínez aún debía hacer dos descartes y dejó fuera de la lista a Yankuba Sima y a un Darius Thompson que ya se quedó sin minutos en los últimos partidos.

Sin ellos, el técnico taronja salía de inicio con Jean Montero, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Neal Sako. Y fue el dominicano quien apenas tardó 18 segundos en abrir el marcador, con un triple. Un primer aviso del exterior taronja, siempre protagonista en los grandes partidos.

Kameron Taylor, autor de 19 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias para 31 de valoración / M. A. Montesinos

El Joventut veía aro con facilidad en sus primeras posesiones con Ruzic y el extaronja Guillem Vives, que sumaba cinco puntos seguidos, antes de que Hunt pusiera el 5-8 tras un tiro libre. La respuesta taronja llegaba en las manos de Pradilla, para empatar dessde el 6,75 justo antes de que Pedro Martínez empezara a mover el banquillo, con la entrada de De Larrea y Reuvers.

El estadounidense, sin embargo, apenas pudo estar 15 segundos en pista, al tener que retirarse con una lesión de tobillo, sin poder apoyar. Costello entraba en su lugar, coincidiendo con la máxima diferencia verdinegra tras dos acciones de Birgander y Kraag, que pusieron el 8-12.

Con Ricky ya en pista, el catalán sacaba una primera falta con tiros, pero solo anotaba el segundo. Y a partir de ahí, empezaba el festival de triples en ambas canastas, con Moore y Cárdenas respondiendo a los de Hanga, Ruzic y Hakanson. Eso sí, un último parcial de 9-0 culminado por Montero casi sobre la bocina, dejaba a los taronja por delante tras los primeros 10 minutos (26-22), a pesar de la superioridad visitante en el rebote y su 100% de acierto desde el 6,75 (4 de 4).

En manos de Montero y Ricky

Ricky tomaba el mando de los suyos en el regreso a la pista. Suya era la primera canasta y la de la reacción visitante tras dos triples de Badio y Costello. Montero hacía lo propio en el lado taronja, provocando el tiempo muerto de Miret con 34-28. Pero en la reanudación, la inercia seguía llevando en volandas a los locales, que con un triple de Montero de ocho metros tras un gran rebote de Sako, ponía el 38-30 a seis minutos del descanso.

Kraag, desde el 6,75, intentaba hacer reaccionar a los suyos, pero Taylor le devolvía la moneda con otros triple para poner la máxima diferencia del partido, con un +10 después e dos tiros libres de Cárdenas (43-33).

El partido se ponía de cara, pero un atrevido Joventut lanzaba una y otra vez desde el 6,75 para darle la vuelta al partido con un triple de Hanga, dos de Kakanson y un Ricky que seguía sacando faltas (cuatro al descanso) para poner el 44-46 a 2:30 del paso por vestuarios.

Badio, desde el tiro libre y Taylor, con un nuevo mate tras un gran robo de Pradilla, devolvían una corta ventaja a los taronja (49-52), pero el despertar de un Cameron Hunt que hasta entones sumaba solo un punto, volvía a relanzar a los de Miret, al anotar dos triples consecutivos que ponían el 49-52. Una diferencia que ya no se movería antes del descanso al responder Ricky desde el 4,60 a una nueva canasta de Taylor. Con 51-54 se iban los jugadores al vestuario, con un Joventut que seguía viviendo de su gran porcentaje de acierto desde el 6,75, con un 71% (10 de 14).

Máxima igualdad tras el descanso

La igualdad se mantenía en la vuelta a la pista y los taronja lograban recuperar terreno hasta ponerse por delante de nuevo con un 58-56, con canasta de Taylor, un triple de Badio y un mate de Pradilla. Los visitantes se cargaban de faltas y los taronja aprovechaban el paso por la línea de tiros libres con Taylor y De Larrea.

El Joventut, sin embargo, encontraba en la inspiración de Hanga y de Parker, con dos triples consecutivos del ala-pívot estadoundiense, el camino para recuperar la ventaja y poner un inquietante 69-73. La reacción no se hacía esperar y llegaba con el empuje de Key y el talento de un Jean Montero que cerraba el cuarto con un 2+1 que permitía a los taronja irse al último cuarto con una mínima ventaja (79-78).

Jaime Pradilla, clave con el triple que forzó la prórroga y con 27 de valoración. / M. A. Montesinos

Reacción tras un -8

Todo se decidía en diez minutos y el Joventut no parecía sentir presión alguna, con Ricky y Hakanson sumando un primer parcial de 0-5 que puso el 79-83. Pradilla recortaba diferencias desde el tiro libre, peroun 2+1 de Ricky hurgaba en la herida (81-86).

El Joventut empezaba a hacer daño también bajo el aro con Ruzic y la desventaja se ampliaba hasta el 83-91 tras un triple de Parker, una pesadilla para los taronja desde el 6,75. El escenario se complicaba, pero Badio y Moore sumaban también desde el exterior para dar alas a un Valencia Basket que, eso sí, sufría también para frenar a Ricky y a Parker, acertados también en el tiro.

Badio y Sako con dos acciones bajo el aro, daban oxígeno a los taronja y aunque Hunt pudo sentenciar con un 2+1, falló el tiro libre y dejó al Valencia Basket con opción de empatar a 37 segundos para el final. La defensa verdinegra cerraba opciones pero los taronja lograron hacer llegar el balón a un Pradilla liberado para que el taronja empatara desde el 6,75, ante la euforia de la afición.

Neal Sako, protagonista con acciones bajo los aros. / M. A. Montesinos

Miret pedía tiempo, con poco más de 17 segundos por jugar. La defensa taronja cerraba bien las líneas de pase y a un paso estuvo de recuperar el balón a tres segundos del final. Pero el balón salió y en los tres segundos que restaban, el Joventut no encontró tiro cómodo, con un triple forzado de Hakanson que no tocó aro. la prórroga se celebró después de ir perdiendo de 8 a pocos minutos del final.

Prórroga de infarto

Taylor, en un gran partido, abría la prórroga devolviendo la ventaja a los taronja, pero el Joventut volvía a golpear de nuevo con un 2+1 de Hunt y una acción de Ricky, los dos líderes de los verdinegros.

Cada balón valía su eso en oro y pese a fallar un triple antes, Costello no se lo pensó para jugársela de nuevo desde el 6,75 y empatar el partido a 2:38 del final (110-100).

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Hunt respondía rápido a un mate de Pradilla y Ricky hacía lo propio con un triple tras otra canasta de Taylor. Montero asumía la responsabilidad en unos últimos segundos de infarto, para poner el 116-115 primero y forzar la falta que le daría los dos últimos tiros libres con los que sentenció el partido (118-117). La buena defensa taronja en una última posesión de 7 segundos impidió que el Joventut dieran la campanada y el factor pista se quedara en el Roig Arena, con un sufrido 1-0 en las semifinales de la Liga Endesa. El viernes, la opción de acercar la final a un solo paso.