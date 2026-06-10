'MVP' Montero: "Tengo la sangre fría y puedo ejecutar cosas que otros no ven"

Jean Montero ha sido el hombre del partido, y eso que ha tenido competencia porque han sido varios los jugadores, de uno y otro equipo, que han regalado su mejor versión en ela exhibición que ha sido el primer partido de la serie de semifinales de Liga Endesa entre Valencia Basket y Joventut.

Finalmente, el dominicano ha terminado siendo el más decisivo del partido. No solo por la acción final, en la que ha sacado la falta que ha permitido a VBC ponerse por delante, sino por sus 27 puntos y 8 asistencias totales con los que ha liderado la los índices de valoración de su equipo. Taylor y Pradilla también han firmado un partido de escándalo, con acciones decisivas en los últimos minutos.

31/05/2026 Jean Montero of Valencia Basket in action during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball match played between FC Barcelona and Valencia Basket at Palau Blaugrana on May 31, 2026 in Barcelona, Spain. DEPORTES Javier Borrego / AFP7 / Europa Press / Javier Borrego / AFP7 / Europa P / Europa Press

Tras el partido, Montero ha pasado por los micrófones de DAZN y ha sacado pecho de este tipo de actuaciones que logra llevar a cabo en partidos tan igualados: "Este tipo de partidos de mucha intensidad, con balones calientes, a mí me gustan, son retos que me pongo, tengo la sangre fría y puedo pensar y ejecutar cosas que muchas personas no ven".

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Elogios a Joventut y a por el 2-0

El dominicano ha elogiado a Joventut y ha segurado que ya piensan en el siguiente partido: "El partido ha estado a la altura, Joventut es un gran equipo, con mucha calidad y veteranos, creo que la clave ha sido nunca rendirnos. Hay que mantener los pies en la tierra, ganamos, 1-0, a descansar esta noche y ajustar las cosas que no hicimos bien hoy, el partido del viernes va a ser diferentes y tenemos que ejecutar las cosas mejor".