LIGA ENDESA
'MVP' Montero: "Tengo la sangre fría y puedo ejecutar cosas que otros no ven"
El dominicano fue el hombre más decisivo del partido con una gran línea estadística y la acción final que inclinó la balanza
Jean Montero ha sido el hombre del partido, y eso que ha tenido competencia porque han sido varios los jugadores, de uno y otro equipo, que han regalado su mejor versión en ela exhibición que ha sido el primer partido de la serie de semifinales de Liga Endesa entre Valencia Basket y Joventut.
Finalmente, el dominicano ha terminado siendo el más decisivo del partido. No solo por la acción final, en la que ha sacado la falta que ha permitido a VBC ponerse por delante, sino por sus 27 puntos y 8 asistencias totales con los que ha liderado la los índices de valoración de su equipo. Taylor y Pradilla también han firmado un partido de escándalo, con acciones decisivas en los últimos minutos.
Tras el partido, Montero ha pasado por los micrófones de DAZN y ha sacado pecho de este tipo de actuaciones que logra llevar a cabo en partidos tan igualados: "Este tipo de partidos de mucha intensidad, con balones calientes, a mí me gustan, son retos que me pongo, tengo la sangre fría y puedo pensar y ejecutar cosas que muchas personas no ven".
Elogios a Joventut y a por el 2-0
El dominicano ha elogiado a Joventut y ha segurado que ya piensan en el siguiente partido: "El partido ha estado a la altura, Joventut es un gran equipo, con mucha calidad y veteranos, creo que la clave ha sido nunca rendirnos. Hay que mantener los pies en la tierra, ganamos, 1-0, a descansar esta noche y ajustar las cosas que no hicimos bien hoy, el partido del viernes va a ser diferentes y tenemos que ejecutar las cosas mejor".
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