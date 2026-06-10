El récord que ha batido Ricky Rubio en el Roig Arena ante Valencia Basket
El del Masnou ha firmado un partidazo ante el conjunto taronja con una línea estadística jamás vista antes en un partido de playoff a domicilio
Valencia Basket y Asisa Joventut han inaugurado su serie de semifinales de Liga Endesa con un auténtico partidazo en el Roig Arena que, tras una prórroga, se ha llevado Valencia Basket. Una falta final que ha enviado a Montero a la línea de tiros libres ha decidido un encuentro vibrante, con mucho acierto por parte de ambos conjuntos y grandes acciones.
El dominicano ha terminado siendo el MVP del partido. No solo por la acción final, sino por sus 27 puntos y 8 asistencias totales con los que ha liderado la los índices de valoración de su equipo. Taylor y Pradilla también han firmado un partido de escándalo, con acciones decisivas en los últimos minutos.
Ricky Rubio, partidazo sin premio colectivo, pero con récord
En un partido que se ha decidido por detalles, si hubiera caído del lado del Joventut, el MVP no hubiese sido otro que Ricky Rubio. El del Masnou ha terminado con 21 puntos, 11 asistencias y 4 rebotes que le han permitido sumar un 33 de valoración, más incluso que Jean Montero.
Además, ese doble-doble en puntos y asistencias establece un nuevo récord en la acb, y es que Ricky se ha convertido en el primero jugador en anotar 22 puntos y repartir 11 asistencias en un partido de playoff a domicilio. Como locales lo habían conseguido Marcelinho Huertas y Nico Laprovittola años atrás.
El Ricky más clutch
Si Joventut estuvo a un golpe de suerte de llevarse el primer punto del Roig Arena fue, en parte, por la exhibición en los últimos minutos del base catalán. Ricky anotó dos triples demoledores y repartió varias asistencias de auténtico mago que pusieron a Valencia Basket contra las cuerdas, pero el conjunto taronja siempre encuentra una respuesta.
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