El Valencia Basket apuesta por un filial propio en LF Challenge

El cambio de ciclo en el Valencia Basket femenino no solo se queda en el primer equipo con la renovación del vestuario y la llegada de Javier Torralba en sustitución de Rubén Burgos, sino que alcanza también a la cantera y en concreto a la última fase de formación.

Así, el club taronja ha decidido tener un filial propio y romper la vinculación con La Cordà de Paterna NB que se inició hace seis temporadas, por el que equipo de LF Challenge pasará a jugar sus partidos como local en la propia Alqueria del Basket.

Con ello, el Valencia Basket logra tener un proyecto 100% propio y podrá disponer de más de las cuatro jugadoras vinculadas con el primer equipo que permitía la normativa, en una fase de formación que se va a potenciar aún más con la llegada de Javier Torralba al primer equipo.

Última plantilla de La Cordà de Paterna. / VBC

Será el área deportiva taronja, con Manolo Real a la cabeza, la responsable de la elaboración de la plantilla y todas las gestiones derivadas de su participación en Liga Femenina Challenge, en un proyecto que arrancará próxima temporada, integrándose desde el inicio en la estructura taronja.

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Comunicado del club

Tras la confirmación de este cambio estructural en la cantera, el club taronja hizo un comunicado agradeciendo los seis años de colaboración con La Cordà de Paterna. "Valencia Basket quiere agradecer a La Cordà de Paterna NB, su predisposición estos últimos años en los que las dos entidades han colaborado para construir el equipo vinculado taronja. Han sido 6 años desde que se inició la vinculación, con momentos para el recuerdo y una fuerte apuesta por el baloncesto femenino. En ellos, para el Club ha sido un orgullo poder dotar a Paterna de un proyecto competitivo de gran nivel. Valencia Basket, ahora que termina esta colaboración, asumirá la gestión del equipo en Liga Femenina Challenge, un nuevo proyecto que se integrará con los restantes equipos de formación taronja".