Valencia Basket - Asisa Joventut: las semifinales de la Liga Endesa, en directo y en vivo

El sueño de la Liga Endesa sigue vivo y el Roig Arena ha de ser el factor clave que lleve al Valencia Basket hacia la final. El factor pista estará del lado taronja tras la eliminación del Real Madrid ante el Tenerife y este miércoles ha de hacerse notar con ocasión del primer partido de las semifinales ante el Joventut de Badalona. Un rival que viene también de dar la campanada derrotando al Baskonia remontando un 1-0 y que cuenta con Ricky Rubio y Cameron Hunt como grandes amenazas.

Por delante queda una durísima serie al mejor de cinco encuentros, en la que los de Pedro Martínez buscarán una final tras quedarse a las puertas de la de la Copa del Rey y la de la Euroliga, aunque también con el recuerdo de la Supercopa ganada al principio de curso. La condición de favorito es clara para los taronja por su estado de forma, el factor pista y la temporada, pero los locales no quieren caer en la trampa de un exceso de confianza y el propio técnico recuerda cómo cayeron otros tres cabezas de serie en cuartos de final.