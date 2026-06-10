Horario y dónde ver el Valencia Basket - Joventut del Roig Arena
El cuadro de Pedro Martínez superó la pasada ronda al Surne Bilbao y ahora están en plena eliminatoria contra los catalanes, ante los que se medirán por segunda vez esta semana en casa
El Valencia Basket derrotó al Surne Bilbao en cuartos y finalmente ha sido el Asisa Joventut de un sobresaliente Ricky Rubio con quien toca medirse esta semana a los de Pedro Martínez en semifinales. Los catalanes se impusieron 2-1 al Kosner Baskonia y este miércoles tuvieron el primero de los duelos que les mide a los valencianos en una ronda al mejor de cinco partidos. Tras el partido de este miércoles, ahora toca centrarse en el del viernes.
El único extaronja del equipo del joven Daniel Miret (40 años) es Guillem Vives. El base catalán es el complemento perfecto para la rotación de Ricky Rubio y buena muestra de su nivel lo dejó durante siete temporadas en La Fonteta. En 2021 regresó a casa, aunque curso a curso ha ido perdiendo protagonismo hasta que este año ha promediado 4,2 puntos, 1,1 asistencias y 1 rebote en 13:25 minutos por encuentro.
En los precedentes de esta temporada, el Valencia Basket se ha impuesto siempre al Joventut en el Roig Arena, pero cayó en Badalona. En la primera vuelta de la Liga Endesa, los de Pedro Martínez ganaron por 102-90 al Joventut, con 17 puntos de Kameron Taylor y 16 de Jean Montero. En el partido de Badalona, los taronja se vieron sorprendidos por los verdinegros, con un 90-87 en el que Cameron Hunt y Ricky Rubio fueron los verdugos con 16 y 15 puntos respectivamente. En Copa, se impusieron los valencianos.
Horario y dónde ver por TV e internet el Valencia Basket - Joventut del Roig Arena
Más descansados, los valencianos recibirán al Joventut en el Roig Arena el próximo viernes 12 de junio a partir de las 20 horas. Recordemos que esta ronda será al mejor de cinco encuentros, por lo que los tres duelos de esta semana ya están programados. El encuentro podrá verse por televisión en DAZN y seguirse por internet, como siempre, en Superdeporte.
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