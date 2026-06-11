Dylan Osetkowski, opción en el mercado para Valencia Basket
El norteamericano con pasaporte alemán emerge como una posibilidad para reforzar el juego interior del conjunto taronja para la próxima temporada
La temporada 2025/26 no ha llegado a su fin pero el trabajo en oficinas ya ha comenzado. Los equipos peinan el mercado en busca de reforzar sus plantillas de cara al próximo curso y Valencia Basket no quiere quedarse atrás. Desde hace semanas, los rumores que involucran al conjunto taronja atienden más a salidas que a fichajes, pero en las últimas horas ha surgido el nombre de un jugador que parece haberse convertido en una opción para Valencia Basket.
Según ha contado Óscar Herreros en el podcast de Sergio Vegas, el conjunto taronja ha mostrado interés en Dylan Osetkowski, ala-pívot estadounidense que actualmente milita en las filas del Partizan. "Valencia Basket está interesado en Osetkowski de cara a la próximat emporada, es un jugador que está bien posicionado para estar en Valencia la temporada que viene. A él la idea de volver a España le parece una buena opción. Incluso Partizan, si todo se da cómo plantean, lo daría por perdido", explica el mencionado periodista.
¿Cómo juega Dylan Osetkowski?
A sus 29 años, Osetkowski es un interior versátil, capaz de hacer daño en la pintura pero también con capacidad de abrir la pista y tirar de larga distancia. De 2,06 de altura, el norteamericano es más ala-pívot por naturaleza, pero también sabe lo que es jugar de 'cinco'. Esta temporada, algo extraña para él por una sanción a la que tuvo que hacer frente, ha promediado casi 9 puntos, 3 rebotes y casi 2 asistencias por partido, con un 63 por ciento de acierto en tiros de dos y un 38 por ciento en tiros de tres.
Nacido en la ciudad estadounidense de San Diego pero con pasaporte alemán, el ala-pívot comenzó su carrera profesional en el país teutón, donde permaneció desde 2019 a 2021.
Tras un año en Francia, en las filas del Asvel Lyon-Villeurbanne, llegó al Unicaja de Málaga en 2022. Con el conjunto andaluz, en tres temporadas, fue pieza clave para el entrenador Ibon Navarro en uno de los mejores equipos ‘cajistas’ de la historia, ganador de dos Copas del Rey, dos Ligas de Campeones, una Supercopa y una Intercontinental.
Fue sancionado por dopaje en el Unicaja en 2023
Dylan Osetkowski fue sancionado por la Comisión Española Antidopaje (CELAD) por dar positivo en mariuhana en un control en 2023. Sin embargo, a mediados de febrero de 2026, quedó suspendida temporalmente su sanción de 12 meses sin jugar mediante una medida cautelar que fue aceptada.
- Directo: Valencia Basket - Asisa Joventut: las semifinales de la Liga Endesa, en vivo
- A Bola' vincula al Daniel Bragança con el Valencia CF
- El Valencia CF cierra la renovación del goleador Mario Domínguez: oportunidad en pretemporada con Corberán
- El Al-Ahly oficializa la salida de Aliou Dieng, fichaje cerrado por el Valencia CF
- Los descartes de Mourinho en el Real Madrid: ¡Vaya limpieza!
- Javier Torralba, nuevo entrenador del Valencia Basket
- Jaume Domènech vuelve a la portería del Valencia CF un año después: estadio, fecha y hora del reencuentro
- Bordalás ya tiene claro su futuro: acuerdo verbal