Dylan Osetkowski, opción en el mercado para Valencia Basket

La temporada 2025/26 no ha llegado a su fin pero el trabajo en oficinas ya ha comenzado. Los equipos peinan el mercado en busca de reforzar sus plantillas de cara al próximo curso y Valencia Basket no quiere quedarse atrás. Desde hace semanas, los rumores que involucran al conjunto taronja atienden más a salidas que a fichajes, pero en las últimas horas ha surgido el nombre de un jugador que parece haberse convertido en una opción para Valencia Basket.

Según ha contado Óscar Herreros en el podcast de Sergio Vegas, el conjunto taronja ha mostrado interés en Dylan Osetkowski, ala-pívot estadounidense que actualmente milita en las filas del Partizan. "Valencia Basket está interesado en Osetkowski de cara a la próximat emporada, es un jugador que está bien posicionado para estar en Valencia la temporada que viene. A él la idea de volver a España le parece una buena opción. Incluso Partizan, si todo se da cómo plantean, lo daría por perdido", explica el mencionado periodista.

MÁLAGA, 15/06/2025.- El alero alemán del Unicaja Dylan Osetkowski (2d) en acción ante el alero del Real Madrid Alberto Abalde (d) durante el tercer partido de semifinales de la Liga Endesa de Baloncesto entreUnicaja y Real Madrid, este domingo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga. EFE/ Jorge Zapata / Jorge Zapata / EFE

¿Cómo juega Dylan Osetkowski?

A sus 29 años, Osetkowski es un interior versátil, capaz de hacer daño en la pintura pero también con capacidad de abrir la pista y tirar de larga distancia. De 2,06 de altura, el norteamericano es más ala-pívot por naturaleza, pero también sabe lo que es jugar de 'cinco'. Esta temporada, algo extraña para él por una sanción a la que tuvo que hacer frente, ha promediado casi 9 puntos, 3 rebotes y casi 2 asistencias por partido, con un 63 por ciento de acierto en tiros de dos y un 38 por ciento en tiros de tres.

Nacido en la ciudad estadounidense de San Diego pero con pasaporte alemán, el ala-pívot comenzó su carrera profesional en el país teutón, donde permaneció desde 2019 a 2021.

Tras un año en Francia, en las filas del Asvel Lyon-Villeurbanne, llegó al Unicaja de Málaga en 2022. Con el conjunto andaluz, en tres temporadas, fue pieza clave para el entrenador Ibon Navarro en uno de los mejores equipos ‘cajistas’ de la historia, ganador de dos Copas del Rey, dos Ligas de Campeones, una Supercopa y una Intercontinental.

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16/02/2025.- El jugador de Unicaja Dylan Osetkowski celebra con la afición la victoria tras la final de la Copa de Rey de baloncesto que Real Madrid y Unicaja Málaga disputaron este domingo en el Gran Canaria Arena, en Las Palmas de Gran Canaria. EFE/Ángel Medina G / Ángel Medina G. / EFE

Fue sancionado por dopaje en el Unicaja en 2023

Dylan Osetkowski fue sancionado por la Comisión Española Antidopaje (CELAD) por dar positivo en mariuhana en un control en 2023. Sin embargo, a mediados de febrero de 2026, quedó suspendida temporalmente su sanción de 12 meses sin jugar mediante una medida cautelar que fue aceptada.