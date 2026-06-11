Los juniors de Valencia Basket, rumbo al Campeonato de España 3x3 U17.

Los equipos junior masculino y femenino de Valencia Basket ponen rumbo a Santiago de Compostela para disputar la cuarta edición del Campeonato de España de Baloncesto 3x3 de Clubes U17. Tras proclamarse campeonas autonómicas en categoría femenina y lograr el subcampeonato en categoría masculina, ambos combinados competirán del 12 al 14 de junio en una cita nacional que reunirá a 80 equipos de toda España. Todos los partidos podrán verse en directo a través del Youtube de la FEB.

El pasado mes de mayo, en el IV Campeonato U17 3x3 FBCV, los equipos de Valencia Basket, formados por jugadores y jugadoras de categoría junior, firmaron una destacada actuación al conquistar el título autonómico femenino y el subcampeonato masculino. El conjunto femenino se impuso por 10-4 a Max Aub Picken MA en la final, mientras que el masculino cayó por un ajustado 11-12 ante Onil 3x3. Estos resultados otorgaron a ambos equipos la clasificación para el Campeonato de España de Baloncesto 3x3 de Clubes U17.

El equipo masculino de Valencia Basket 3x3 ha quedado encuadrado en un grupo junto a Sagrado Cáceres, IBSA, EM El Olivar y Liceo Monjardín. El femenino por su lado compartirá grupo con Unibasket, EM El Olivar, CB Prat 3x3 Assegurances Baltasar y CB Pumarín-Gijón.

El sistema de competición contará con 40 equipos repartidos en 8 grupos de cinco equipos, que disputarán una liga a una vuelta dentro de cada grupo. Los grupos se configurarán mediante un ranking previo basado en los resultados de la temporada anterior, con los ocho mejores equipos actuando como cabezas de serie. Los campeones de cada grupo avanzarán a una fase final de eliminación directa, comenzando por los cuartos de final (1A-1H, 1B-1G, 1C-1F y 1D-1E), seguidos de semifinales, final y partido por el tercer y cuarto puesto.

Horarios fase de grupos

Masculino

J1 – Viernes 12 de junio 18:40 Valencia Basket 3x3 vs Sagrado Cáceres

18:40 Valencia Basket 3x3 vs Sagrado Cáceres J2 – Sábado 13 de junio 09:25 Valencia Basket 3x3 vs IBSA

09:25 Valencia Basket 3x3 vs IBSA J3 – Sábado 13 de junio 17:50 Valencia Basket 3x3 vs EM El Olivar

17:50 Valencia Basket 3x3 vs EM El Olivar J4 – Sábado 13 de junio 20:45 Liceo Monjardin vs Valencia Basket 3x3

Femenino

J1 – Viernes 12 de junio 17:25 Valencia Basket 3x3 vs Unibasket

17:25 Valencia Basket 3x3 vs Unibasket J2 – Viernes 12 de junio 20:45 Valencia Basket 3x3 vs EM El Olivar

20:45 Valencia Basket 3x3 vs EM El Olivar J3 – Sábado 13 de junio 11:30 CB Prat 3x3 Assegurances Baltasar vs Valencia Basket 3x3

11:30 CB Prat 3x3 Assegurances Baltasar vs Valencia Basket 3x3 J4 – Sábado 13 de junio 18:40 Valencia Basket 3x3 vs CB Pumarin-Gijón

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Precedentes

El Campeonato de España de Baloncesto 3x3 de Clubes U17 celebrará este año su cuarta edición desde su creación en 2023. La única participación de Valencia Basket hasta la fecha llegó precisamente en aquella primera edición, en la que el equipo masculino logró la medalla de bronce.