Valencia Basket despide a Khaalia Hillsman

El Valencia Basketfemenino sigue en plena reconstrucción. Tras la salida de Rubén Burgos del banquillo, así como las salidas definitivas de las veteranas Cristina Ouviña y Queralt Casas, se van sumando nuevas ausencias de jugadoras que terminan contrato y no han sido renovadas. La última ha sido la estadounidense con pasaporte búlgaro Khaalia Hillsman, que cierra una gran etapa como taronja.

Yvonne Anderson se despidió el lunes, Khaalia Hillsman este jueves y la siguiente podría ser la francesa Kendra Chery, que también ha finalizado contrato. En este sentido y sabiendo que tanto Raquel Carrera como Alicia Flórez no regresarán al Roig Arena hasta que terminen su temporada en la WNBA, sólo quedan cuatro jugadoras en la primera plantilla.

Elena Buenavida, María Araújo, Leti Romero y Helena Pueyo son en estos momentos el grueso del cuadro que dirigirá Javier Torralba.

Las estadísticas de Hillsman este curso han sido llamativas, al disputar 17 encuentros oficiales para alcanzar los 15 minutos por partido en los que alcanzó los 10,1 puntos y 4,4 rebotes de media, dotando de gran superioridad en la pintura a las taronja, que deberán reforzar cuanto antes su juego interior con una pívot que marque diferencias.

Comunicado oficial del Valencia Basket

Valencia Basket quiere agradecer a Khaalia Hillsman su trabajo y compromiso durante el periodo en el que ha llevado la camiseta taronja, etapa que ahora termina tras finalizar su contrato con el club.

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Queralt Casas y Khaalia Hillsman, en el primer partido de la semifinal contra el Spar Girona en el Roig Arena. / JM López

La jugadora búlgara llegó a Valencia Basket en febrero para sumar centímetros al juego interior y ayudar al equipo en sus objetivos, que se materializaron con la consecución de los títulos de Copa de la Reina y Liga Femenina Endesa. En este periodo la pívot ha disputado un total de 17 partidos que se reparten en 14 de LF Endesa y 3 de Copa. En el título celebrado en Tarragona, además, fue nombrada MVP del torneo.