El propietario de Panathinaikos la vuelve a liar y le cae una sanción monumental

Dimitris Giannakopoulos va dejando amigos allá por donde pasa. Bien lo saben el Roig Arena, donde armó la mundial para tratar de condicionar el arbitraje en los playoff de la Euroliga entre Valencia Basket y Panathinaikos, llegando a bajar a abroncar a los árbitros a mitad de partido, un hecho que desató mucha tensión y que le costó una sanción por parte de la competición europea.

A nivel local la cosa no cambia, también se cree con derecho a todo y con asiduidad trata de condicionar la competición poniendo en tela de juicio su integridad... Pero en Grecia le quieren parar los pies y la mayor prueba de ello es la última sanción que le han impuesto.

Seis meses sin entrar a un recinto deportivo

A Giannakopoulos le han sancionado por "difamación reiterada del deporte" con seis meses sin poder entrar a ningún recinto deportivo, además de una multa de 50.000 euros, la misma que le han impuesto al propio club por la lamentable conducta de su mandamás.

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Final de la liga griega

El juez deportivo de ESAKE lo ha tenido claro y ha impuesto esta sanción en plena resolución de la liga griega que está midiendo a Olympiakos y Panathinaikos en una lucha habitual por llevarse el cetro de gobernante del campeonato heleno.