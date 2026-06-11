El Valencia Basket-Joventut, un partido para el libro de récords de la ACB

Solo un equipo se marchó a casa feliz este miércoles, pero tanto Valencia Basket como Asisa Joventut regalaron al público asistente en el Roig Arena una oda al baloncesto. El conjunto taronja se anotó el primer título de la eliminatoria de semifinales gracias a una victoria agónica en un partido que necesitó de una prórroga y que, por momentos, rayó el máximo nivel posible de baloncesto. Penetraciones imposibles, triples en los momentos oportunos, asistencias de fantasía... los mejores highlights para un encuentro cuyos registros alcanzan los puestos más altos del libro histórico de estadísticas de la competición.

Vendaval de puntos: la tercera mejor marca en playoff

Valencia Basket necesitó anotar 118 puntos para superar los 117 de la Penya. 235 puntos en total, convirtiéndose en la tercera mayor marca de anotación en un partido de playoff, solo superado por dos encuentros que se fueron hasta la tercera prórroga. El top1 sigue perteneciendo a un partido de Valencia Basket, concretamente el que le enfrentó al CAI Zaragoza en 2013 en la ronda de cuartos de final. El triunfo cayó del lado aragonés 122-120 (242 puntos). La segunda anotación más alta pertenece a un Estudiantes-Real Madrid de cuartos de final de 1987, acabado con 121-115 (236 puntos).

VALENCIA, 10/06/2026.- El jugador del Valencia Matt Costello (i) se dispone a lanzar ante Simon Birgander, del Joventut, durante el primer partido de las semifinales de la Liga Endesa de baloncesto que Valencia Basket y Joventut de Badalona disputan hoy miércoles en el pabellón Roig Arena. EFE/Miguel Ángel Polo / Miguel Ángel Polo / EFE

Además, para ambos equipos supone su segunda mejor marca personal en un partido de Playoff. Para Valencia Basket la mejor marca sigue siendo el mencionado partido frente al CAI Zaragoza (120 puntos), mientras que para Joventut son los 125 puntos que anotó en 1984 ante Fórum Filatélico. Los 118 puntos de Valencia Basket se convierten en la novena máxima anotación de un equipo en playoff.

Joventut igualó el récord de triples de Valencia Basket

El año pasado, Valencia Basket igualó el récord de triples en un partido de playoff que ostentaba el Barça en solitario (18). Este miércoles, la Penya alcanzó esa cifra en el Roig Arena, estableciendo un triple empate con taronjas y blaugranas como los equipos que más lanzamientos de tres puntos han conectado en un solo partido.

31/05/2026 Jean Montero of Valencia Basket in action during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball match played between FC Barcelona and Valencia Basket at Palau Blaugrana on May 31, 2026 in Barcelona, Spain. DEPORTES Javier Borrego / AFP7 / Europa Press / Javier Borrego / AFP7 / Europa P / Europa Press

Récord de asistencias

Otra marca que igualó un récord fue la de asistencias por parte de un mismo equipo en un partido, y es que Valencia Basket repartió, en total, 29, igualando la mejor marca que hasta el momento solo registraban el Barça y el Real Madrid. Pero es que el Asisa Joventut acabó con 28 asistencias, que iguala la cuarta mejor marca en Playoff.

A uno del récord en valoración

Un récord que no se puedo igualar pero se quedó muy cerca fue el de valoración. Los 154 de Valencia Basket empató la segunda mejor marca de la historia y se quedó a solo un punto del récord absoluto.