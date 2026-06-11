Segundo asalto en el Roig Arena para encauzar el pase a la final
Valencia Basket vuelve a recibir al Joventut con la posibilidad de sumar el segundo punto de la eliminatoria y quedarse a un solo triunfo de la clasificación
Reuvers está prácticamente descartado y se unirá a las bajas por lesión de Josep Puerto y Xabi López-Arostegui
Pedro avisa que no tiene por qué ser un partido parecido al primero y Costello insiste en la necesidad de mejorar en defensa
Apenas sin tiempo para digerir la victoria ante Asisa Joventut en un primer partido de semifinales descomunal, Valencia Basket vuelve a recibir este viernes a partir de las 20:00 horas a la Penya para disputar el segundo encuentro de la eliminatoria. Los de Pedro Martínez quieren dejar encauzado el cruce, sumando el segundo punto y quedándose a una sola victoria de la gran final.
El conjunto taronja estuvo cerca de perder el factor cancha en el primer partido, pero salvó los muebles justo a tiempo y ahora quiere ganarse la oportunidad de disponer de tres 'matchball' consecutivos: dos en Badalona y uno en el Roig Arena. El Joventut, por su parte, necesita arañar un triunfo del Roig Arena si no quiere estar obligado a una remontada casi imposible de tres victorias consecutivas.
Reuvers se suma a la lista de bajas
Con el cansancio físico y mental acumulado, Pedro Martínez ha visto como la lista de bajas ha engordado con otro jugador más. Nate Reuvers, que sufrió una torcedura de tobillo a las primeras de cambio en el primer partido, tiene casi imposible llegar al choque de este viernes, por lo que se unirá a Xabi López-Arostegui y Josep Puerto como las ausencias por lesión. Así, Pedro Martínez solo tendrá que elegir a un jugador más para ser descartado, y todo apunta a que será Yankuba Sima o Darius Thompson.
Igualdad y necesidad de mejorar
En la previa a este segundo choque, Pedro Martínez y Matt Costello han insistido en que la serie seguirá siendo igualada y que deben mejorar cosas como equipo. "Dije que la eliminatoria va a ser muy igualada. Y después del primer partido me reafirmo", expresó el técnico, que además destacó a Ricky Rubio como una gran amenaza: "Es un jugador fenomenal, no ya por lo que meta, que también mete, sino por todo lo que genera, por cómo hace mejores a sus compañeros".
Pedro también avisó que están preparados para un guion de partido distinto: "El primero fue un partido de muchísimo acierto. Es probable que el siguiente no sea así, porque aunque sean los mismos jugadores, el partido va a ser diferente". Costello, además, fue autocrítico y destacó la necesidad de mejorar en defensa: "Tenemos que encontrar una mejor manera de frenarlos. Sé que podemos anotar muchos puntos, pero normalmente también defendemos bien, y el miércoles estuvimos terribles en defensa".
¿Se repetirá el partido de los récords?
El primer encuentro fue una oda al baloncesto. Ambos equipos regalaron un partidazo a la grada del Roig Arena en el que lograron alcanzar los puestos más altos de algunas estadísticas históricas de la ACB. Los 235 puntos totales supusieron la tercera anotación más alta en un partido de post-temporada. Las 29 asistencias repartidas por Valencia Basket igualaron el récord en un partido de Playoff. Y los 18 triples anotados por el Asisa Joventut empataron también la mejor marca de siempre en la segunda fase de la temporada.
Lo normal es que el guion cambie, al menos ligeramente, porque no hay dos partidos iguales. Valencia Basket debe dar un paso al frente en defensa para evitar que la Penya encuentre tanta facilidad para anotar, así como aprender a gestionar tramos del partido en los que pueda haber menos acierto, especialmente desde la línea de tres.
A por el quinto encuentro ante la Penya
El de este viernes será el quinto de los, mínimo, seis partidos que van a disputar Valencia Basket y Joventut. De momento, el balance es favorable a los taronja, que ganaron el partido de Liga Endesa en el Roig Arena, el duelo de cuartos de final de Copa de Rey y el primer partido de estas semifinales de Liga. Los catalanes, por su parte, se llevaron el choque de fase regular de Liga en Badalona.
Valencia Basket conoce de sobre las armas del Joventut, que no son pocas. En todos los precedentes esta temporada Ricky Rubio ha hecho muchísimo daño al sistema taronja, especialmente en el partido del pasado miércoles, por lo que limitar la creatividad ofensiva del de Masnou debe ser el primer paso de la mejoría defensiva. No dejar que entren en calor jugadores como Hunt y Jabari Parker será otra de las consignas para sumar una victoria que deje a Valencia Basket a tiro de piedra de la gran final.
- Directo: Valencia Basket - Asisa Joventut: las semifinales de la Liga Endesa, en vivo
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