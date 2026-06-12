¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Álvaro Cárdenas
Álvaro Cárdenas ha caído de pie en Valencia Basket. El base granadino sigue acumulando minutos, cada vez de más calidad y siendo diferencial en pista para el equipo. Este viernes ante Joventut volvió a ser decisivo con acciones ganadoras tanto en ataque como en defensa.
Tras el choque atendió a la prensa y habló de lo que está viviendo desde su llegada a Valencia: "No me esperaba esto, venía para echar una mano en los entrenamientos, me mencionaron debutar pero no me esperaba jugar en playoff, siempre intento ayudar al equipo en lo que pueda".