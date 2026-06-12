Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram
Álvaro Cárdenas

Álvaro Cárdenas

Rafa Jarque

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Álvaro Cárdenas

Rafa Jarque

RRSS WhatsAppCopiar URL

Álvaro Cárdenas ha caído de pie en Valencia Basket. El base granadino sigue acumulando minutos, cada vez de más calidad y siendo diferencial en pista para el equipo. Este viernes ante Joventut volvió a ser decisivo con acciones ganadoras tanto en ataque como en defensa.

Tras el choque atendió a la prensa y habló de lo que está viviendo desde su llegada a Valencia: "No me esperaba esto, venía para echar una mano en los entrenamientos, me mencionaron debutar pero no me esperaba jugar en playoff, siempre intento ayudar al equipo en lo que pueda".

TEMAS

Tracking Pixel Contents