Rafa Jarque

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Calentamiento del Valencia Basket antes del segundo partido de la semifinal de Liga ante el Joventut

El Valencia Basket afronta este viernes el segundo partido de la semifinal de Liga Endesa ante el Joventut y lo hace de nuevo con el condicionante que le marcan las lesiones, ya que al margen de las ya conocidas de Josep Puerto y López-Arostegui, se les suma finalmente la de un Nate Reuvers que se retiró a los 15 segundos del anterior partido con problemas en un tobillo.

Los taronja, tras imponerse por la mínima y en la prórroga en el primero de los encuentros de la semifinal (118-117), buscan mantener el factor pista y encarar de paso la eliminatoria con un 2-0 que les dejaría a un solo triunfo de la final, con tres opciones por delante para sellar la clasificación.