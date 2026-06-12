El rodillo taronja arrolla a la Penya y se queda a un paso de la gran final

Tras sudar sangre para ganar el primer partido, Valencia Basket tenía la oportunidad de sumar el segundo punto de la eliminatoria y dejar muy encauzado el pase a la gran final. El conjunto taronja no falló, manteniendo el acierto en ataque del pasado miércoles y dando un paso adelante en defensa. VBC fue un rodillo que atropelló a un orgulloso Joventut (90-76), que se negó a rendirse pero que siempre se topó con una respuesta local. La eliminatoria viaja a Badalona con un 2-0 favorable a los de Pedro Martínez, que están a un triunfo de la final.

Avisó Pedro Martínez que el segundo partido no tenía por qué parecerse al primero, pero Valencia Basket empezó tocado con la misma varita del acierto. Fue Badio el que inauguró el marcador y Pradilla el que le dio continuidad con un 2+1. Ruzic y Parker sumaron por parte del Joventut, pero lo que sí fue distinto al pasado miércoles fue la defensa taronja, que rápidamente empezó a carburar. Además, Sako se hizo fuerte bajo el aro en sus primeras intervenciones, mientras que De Larrea encontraba el camino hacia el aro para construir un parcial inicial de 13-4 que obligó a Dani Miret a parar el partido.

La diferencia aumentaba poco a poco

Tras el tiempo muerto, el que se sumó a la fiesta fue Álvaro Cárdenas, que anotó dos triples consecutivos para que la diferencia siguiera creciendo. La Penya sudaba sangre para sumar puntos y la desesperación crecía hasta el punto que Hanga fue sancionado con una técnica. Montero sumaba desde el tiro libre, Sima, que jugaba minutos ante la baja de Reuvers, hacía lo propio, y Key también estrenaba su casillero (24-9). Joventut trataba de agarrarse al vendaval taronja con dos tiros libres de Hakanson y una buena canasta de Ruzic, pero las cosas aún se iban a poner más de cara para los taronja con dos triples para finalizar el primer cuarto, el primero de De Larrea y el segundo de Pradilla (30-13).

No bajó el ritmo VBC en el segundo cuarto, que arrancó con dos puntos sumados de Parker desde el tiro libre a los que contestó Badio, de nuevo, con un triple. El acierto taronja seguía siendo demoledor, pero la Penya no se iba a rendir. Ricky entró en calor y Hunt conectó su primer triple. De Larrea anotó para los locales pero Birgander contestó de inmediato. Era el primer parcial interesante para los visitantes, que querían devolver la diferencia a menos de 10 puntos, pero entonces apareció Kameron Taylor, que anotó dos triples en un abrir y cerrar de ojos, el segundo de una calidad inmensa (44-27).

Valencia VLC SPD Baloncesto segundo partido de la semifinal de los play off de la liga Endesa entre el Valencia Basket y el Asisa Joventut de Badalona / Francisco Calabuig / LEV

Era, de nuevo, un terreno peligrosísimo para la Penya, porque la diferencia amenazaba con aumentar hasta los 20 puntos. Al rescate salió Jabari Parker, sumando seis puntos rápidos para volver a apagar ligeramente el incendio. El último tramo del segundo cuarto fue de intercambio de canastas, aunque de nuevo favorable a los taronja: De Larrea sumó, Morin solo anotó un tiro libre, Montero conectó otro triple al que contestó Ricky y Pradilla cerró la primera mitad con una canasta sobre la bocina (56-42).

El parcial definitivo

Valencia Basket estaba siendo muy superior, pero no terminaba de romper el partido. Ese fue el objetivo en el comienzo de la segunda mitad y el inicio fue prometedor. Taylor y Sako sumaron cuatro puntos, aunque Ricky y Parker contestaron rápidamente para una orgullosa Penya que se negaba a morir. Pero la tormenta taronja estaba desatada: Montero anotó el enésimo triple y tanto Costello como Cárdenas también sumaban. Jabari Parker quiso cambiar la tendencia del choque con un descomunal mate, pero Badio volvía a poner las cosas en su sitio con otro acierto de tres. VBC siempre tenía respuesta.

Amago de reacción visitante y estocada definitiva

Quemaba sus naves la Penya, que le metió el miedo en el cuerpo a la grada del Roig Arena con una reacción relámpago en la que primero Morin y, después, Hakanson y Hanga desde el triple, construyeron un parcial de 8-0 que obligó a Pedro Martínez a parar el partido. El regreso a pista no pudo ser mejor. Moore y Montero sofocaron al rebelión y dejaron el partido en 18 puntos a falta de un solo cuarto (77-59).

Valencia VLC SPD Baloncesto segundo partido de la semifinal de los play off de la liga Endesa entre el Valencia Basket y el Asisa Joventut de Badalona / Francisco Calabuig / LEV

El partido pedía la daga definitiva de Valencia Basket y esa daga tuvo nombre y apellidos: Álvaro Cárdenas. Tras un intercambio de canastas inicial, el granadino anotó dos canastas seguidas, la segunda desde más allá de la línea del triple, aumentando la diferencia a 23 puntos a falta de poco más de cinco minutos. Partido visto para sentencia.

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Trámite final

Como tantas veces ha ocurrido este año en el Roig Arena, los últimos minutos fueron un mero trámite. El Joventut se quedó sin fondo, harto de intentarlo y toparse siempre con el mismo muro. Además es que VBC no bajó ni una marca, manteniendo el ritmo de anotación y encestando triples que eran como puñaladas al orgullo de la Penya. El reloj se consumió poco a poco hasta el bocinazo final. Victoria cómoda y trabajada de Valencia Basket, que viajará a Badalona con un 2-0 a favor.