LIGA ENDESA
Los descartes de Pedro Martínez para el segundo partido de la semifinal ante el Joventut
El técnico contaba con algunas bajas seguras por lesión, a la espera de ver la evolución del tobillo de Nate Reuvers
El Valencia Basket afronta este viernes el segundo partido de la semifinal de Liga Endesa ante el Joventut y lo hace de nuevo con el condicionante que le marcan las lesiones, ya que al margen de las ya conocidas de Josep Puerto y López-Arostegui, se les suma finalmente la de un Nate Reuvers que se retiró a los 15 segundos del anterior partido con problemas en un tobillo.
Los taronja, tras imponerse por la mínima y en la prórroga en el primero de los encuentros de la semifinal (118-117), buscan mantener el factor pista y encarar de paso la eliminatoria con un 2-0 que les dejaría a un solo triunfo de la final, con tres opciones por delante para sellar la clasificación.
Eso sí, los de Pedro Martínez necesitarán recuperarse de otro esfuerzo titánico y tratar de minimizar la excelente versión ofensiva que ha demostrado el equipo verdinegro en los últimos dos partidos, donde ha anotado 107 puntos de media con 16 triples anotados de promedio con un excelente 48,4% de acierto.
Los 12 elegidos por Pedro Martínez
Tras un último encuentro en el que los descartados fueron Yankuba Sima y Darius Thompson, en esta ocasión, ambos entran en la lista de 12 jugadores, uno en lugar de Reuvers y otro en sustitución de un Isaac Nogués que se ha quedado fuera de la lista. Así, los 12 elegidos han sido: Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Álvaro Cárdenas, Matt Costello y Yankuba Sima.
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