Directo | Valencia Basket - Joventut

El Valencia Basket va a por todas. Este viernes regresan al Roig Arena Ricky Rubio y compañía para tratar de igualar la eliminatoria después de estar cerca de dar la sorprensa en el primer duelo del cruce. No pudo ser y los de Pedro Martínez impusieron su lógica y colocaron el 1-0 que hoy se procurará doblar.

El conjunto taronja estuvo cerca de perder el factor cancha en el primer partido, pero salvó los muebles justo a tiempo y ahora quiere ganarse la oportunidad de disponer de tres 'matchball' consecutivos: dos en Badalona y uno en el Roig Arena. El Joventut, por su parte, necesita arañar un triunfo del Roig Arena si no quiere estar obligado a una remontada casi imposible de tres victorias consecutivas.

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Reuvers se suma a la lista de bajas Con el cansancio físico y mental acumulado, Pedro Martínez ha visto como la lista de bajas ha engordado con otro jugador más. Nate Reuvers, que sufrió una torcedura de tobillo a las primeras de cambio en el primer partido, tiene casi imposible llegar al choque de este viernes, por lo que se unirá a Xabi López-Arostegui y Josep Puerto como las ausencias por lesión. Así, Pedro Martínez solo tendrá que elegir a un jugador más para ser descartado y en este casi ha sido Isaac Nogués.

El conjunto taronja estuvo cerca de perder el factor cancha en el primer partido, pero salvó los muebles justo a tiempo y ahora quiere ganarse la oportunidad de disponer de tres 'matchball' consecutivos: dos en Badalona y uno en el Roig Arena. El Joventut, por su parte, necesita arañar un triunfo del Roig Arena si no quiere estar obligado a una remontada casi imposible de tres victorias consecutivas.

Apenas sin tiempo para digerir la victoria ante Asisa Joventut en un primer partido de semifinales descomunal, Valencia Basket vuelve a recibir este viernes a partir de las 20:00 horas a la Penya para disputar el segundo encuentro de la eliminatoria. Los de Pedro Martínez quieren dejar encauzado el cruce, sumando el segundo punto y quedándose a una sola victoria de la gran final.

El Valencia Basket recibe al Joventut en el Roig Arena con la intención de sufrir menos que en el encuentro del miércoles y colocar el 2-0 en los playoffs