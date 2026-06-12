En Directo
Directo | Valencia Basket - Joventut
Los de Pedro Martínez buscan la segunda victoria de la ronda de playoffs para viajar a Badalona con la eliminatoria a favor
El Valencia Basket va a por todas. Este viernes regresan al Roig Arena Ricky Rubio y compañía para tratar de igualar la eliminatoria después de estar cerca de dar la sorprensa en el primer duelo del cruce. No pudo ser y los de Pedro Martínez impusieron su lógica y colocaron el 1-0 que hoy se procurará doblar.
El conjunto taronja estuvo cerca de perder el factor cancha en el primer partido, pero salvó los muebles justo a tiempo y ahora quiere ganarse la oportunidad de disponer de tres 'matchball' consecutivos: dos en Badalona y uno en el Roig Arena. El Joventut, por su parte, necesita arañar un triunfo del Roig Arena si no quiere estar obligado a una remontada casi imposible de tres victorias consecutivas.
Directo | Valencia Basket - Joventut
Reuvers se suma a la lista de bajas
Con el cansancio físico y mental acumulado, Pedro Martínez ha visto como la lista de bajas ha engordado con otro jugador más. Nate Reuvers, que sufrió una torcedura de tobillo a las primeras de cambio en el primer partido, tiene casi imposible llegar al choque de este viernes, por lo que se unirá a Xabi López-Arostegui y Josep Puerto como las ausencias por lesión. Así, Pedro Martínez solo tendrá que elegir a un jugador más para ser descartado y en este casi ha sido Isaac Nogués.
El conjunto taronja estuvo cerca de perder el factor cancha en el primer partido, pero salvó los muebles justo a tiempo y ahora quiere ganarse la oportunidad de disponer de tres 'matchball' consecutivos: dos en Badalona y uno en el Roig Arena. El Joventut, por su parte, necesita arañar un triunfo del Roig Arena si no quiere estar obligado a una remontada casi imposible de tres victorias consecutivas.
Apenas sin tiempo para digerir la victoria ante Asisa Joventut en un primer partido de semifinales descomunal, Valencia Basket vuelve a recibir este viernes a partir de las 20:00 horas a la Penya para disputar el segundo encuentro de la eliminatoria. Los de Pedro Martínez quieren dejar encauzado el cruce, sumando el segundo punto y quedándose a una sola victoria de la gran final.
El Valencia Basket recibe al Joventut en el Roig Arena con la intención de sufrir menos que en el encuentro del miércoles y colocar el 2-0 en los playoffs
Buenas tardes a todos los presentes...
- Colocan al Valencia CF tras el fichaje de Adrián Liso
- El Al-Ahly oficializa la salida de Aliou Dieng, fichaje cerrado por el Valencia CF
- El México-Sudáfrica que abre el Mundial está en riesgo de suspensión
- El nuevo cargo de Claudio Piojo López antes del Mundial
- A Bola' vincula al Daniel Bragança con el Valencia CF
- El Rayo Vallecano ya ha elegido a su nuevo entrenador
- La Real Sociedad y el Sevilla negocian un intercambio de futbolistas... con un valenciano por medio
- El fichaje de Guido por el Valencia CF sigue vivo: NO va al Mundial