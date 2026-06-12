Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Directo | Valencia Basket - Joventut

Los de Pedro Martínez buscan la segunda victoria de la ronda de playoffs para viajar a Badalona con la eliminatoria a favor

Valencia Basket - Asisa Joventut: las semifinales de la Liga Endesa, en directo y en vivo

Valencia Basket - Asisa Joventut: las semifinales de la Liga Endesa, en directo y en vivo / SD

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

El Valencia Basket va a por todas. Este viernes regresan al Roig Arena Ricky Rubio y compañía para tratar de igualar la eliminatoria después de estar cerca de dar la sorprensa en el primer duelo del cruce. No pudo ser y los de Pedro Martínez impusieron su lógica y colocaron el 1-0 que hoy se procurará doblar.

El conjunto taronja estuvo cerca de perder el factor cancha en el primer partido, pero salvó los muebles justo a tiempo y ahora quiere ganarse la oportunidad de disponer de tres 'matchball' consecutivos: dos en Badalona y uno en el Roig Arena. El Joventut, por su parte, necesita arañar un triunfo del Roig Arena si no quiere estar obligado a una remontada casi imposible de tres victorias consecutivas.

Directo | Valencia Basket - Joventut

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents