Horario y dónde ver el Joventut - Valencia Basket de playoffs

El Valencia Basket derrotó al Surne Bilbao en cuartos y ahora tiene dos victorias de ventaja sonre el Asisa Joventut que puso en más apuros de los deseados a los de Pedro Martínez en la primera cita, pero terminaron muy tocados la segunda (90-76). Ahora toca centrarse en el tercer choque, que podría ser el definitivo, ya en tierras catalanas.

En los precedentes de esta temporada, el Valencia Basket se ha impuesto siempre al Joventut en el Roig Arena, pero cayó en Badalona. En la primera vuelta de la Liga Endesa, los de Pedro Martínez ganaron por 102-90 al Joventut, con 17 puntos de Kameron Taylor y 16 de Jean Montero. En el partido de Badalona, los taronja se vieron sorprendidos por los verdinegros, con un 90-87 en el que Cameron Hunt y Ricky Rubio fueron los verdugos con 16 y 15 puntos respectivamente. En Copa, se impusieron los valencianos y ahora, en los dos primeros duelos de playoffs, los de Pedro se han llevado los dos pulsos.

El único extaronja del equipo del joven Daniel Miret (40 años) es Guillem Vives. El base catalán es el complemento perfecto para la rotación de Ricky Rubio y buena muestra de su nivel lo dejó durante siete temporadas en La Fonteta. En 2021 regresó a casa, aunque curso a curso ha ido perdiendo protagonismo hasta que este año ha promediado 4,2 puntos, 1,1 asistencias y 1 rebote en 13:25 minutos por encuentro.

Noticias relacionadas

El base del Joventut Ricky Rubio intenta superar al ala pívot estadounidense del Valencia Basket Matt Costello / EFE

Horario y dónde ver por TV e internet el Joventut - Valencia Basket

Los valencianos viajan a Badalona con una renta de dos victorias cosechadas en el Roig Arena. Ahora toca aprovecharlas y la primera oportunidad de cerrar la eliminatoria la tendremos el domingo 14 de junio a partir de las 20 horas. Recordemos que esta ronda será al mejor de cinco partidos. El encuentro podrá verse por televisión en DAZN y seguirse por internet, como siempre, en Superdeporte.