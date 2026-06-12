Cuenta atrás para que De Larrea se borre del draft NBA... o no

El reloj corre. También para un Sergio de Larrea que debe estar centrado en los playoffs que mide al equipo contra el Joventut. Mientras el Valencia Basket pelea por seguir avanzando fases en los playoff de la Liga Endesa, el base vallisoletano afronta otra cuenta atrás, mucho más silenciosa, pero igual de trascendente. Este sábado expira el plazo para retirar su candidatura del Draft de la NBA de 2026. Y, a estas alturas, nadie termina de tener claro cuál será su decisión.

Lo que hace apenas unas semanas parecía un escenario de segunda ronda ha ido cambiando con el paso de los días. Los últimos análisis de especialistas estadounidenses sitúan al internacional taronja rondando el final de la primera ronda, una zona que cambia por completo el panorama deportivo y económico para cualquier jugador europeo. Algunos 'mock drafts' ya le colocan incluso entre las treinta primeras elecciones, mientras que otros mantienen una proyección algo más conservadora, a caballo entre el final del primer turno y el inicio del segundo (una de las últimas predicciones más habituales le situan en el puesto 34).

De Larrea, de 20 años, tiene muy claro no está obligado a dar el salto ahora. Si finalmente decide retirar su nombre, todavía dispondrá de futuras oportunidades para presentarse al draft. Y seguramente sea lo más acertado visto lo visto. Esa circunstancia le permite valorar la situación sin la presión que sí tienen otros candidatos cuyo margen de maniobra es mucho menor.

Sergio de Larrea, en rueda de prensa / JM López

El calendario tampoco ha jugado precisamente a su favor. Mientras buena parte de los aspirantes internacionales acudían al NBA Draft Combine de Chicago para exhibirse ante ejecutivos y ojeadores, el base seguía compitiendo con el Valencia Basket entre la Euroliga y el tramo decisivo de la Liga Endesa. La prioridad deportiva le impidió desplazarse a Estados Unidos y participar en las pruebas oficiales junto al resto de candidatos.

De Larrea mandó una versión reducida de las pruebas físicas pre-draft

Eso sí, la ausencia no ha significado desaparición, ni mucho menos. El jugador realizó desde Valencia una versión reducida de esas pruebas físicas y remitió a las franquicias sus mediciones oficiales actualizadas, un paso habitual para que los departamentos de scouting dispongan de datos objetivos pese a no haber estado presente en Chicago.

Su temporada también ha servido como mejor carta de presentación. En una plantilla exigente y plagada de veteranos, De Larrea ha encontrado un hueco estable en la rotación de Pedro Martínez, dejando muestras de su madurez para dirigir, su capacidad para jugar con y sin balón y, sobre todo, un tiro exterior cada vez más fiable. Su crecimiento en una competición del nivel de la Euroliga ha reforzado el interés de varias franquicias, que valoran especialmente su tamaño para la posición, su lectura del juego y su eficiencia ofensiva.

Ahora llega el momento de decidir. Permanecer en el draft supondría aceptar que existe una posibilidad real de escuchar su nombre el 23 o el 24 de junio en Brooklyn. Retirarse implicaría apostar por seguir creciendo en Europa, con más protagonismo y la opción de presentarse en una edición futura con un cartel todavía más sólido. Y más ahora que la salida de Jean Montero está prácticamente cerrada.

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La decisión pertenece únicamente a De Larrea, aunque tiene contrato con los del Roig Arena. El plazo termina este sábado. Después ya no habrá marcha atrás. Solo quedará saber si el futuro inmediato del joven talento del Valencia Basket sigue siendo a las órdenes de Pedro Martínez... o empieza a escribirse al otro lado del Atlántico.