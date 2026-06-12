Pradilla: "Teníamos que implantar nuestro ritmo"

Jaime Pradilla volvió a ser uno de los jugadores clave en la victoria del Valencia Basket ante el Joventut (90-76) en el segundo partido de la semifinal de Liga Endesa. El ala-pívot taronja sumó 10 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 14 de valoración, pero más allá de sus números y de su buen momento de forma, destaca la victoria del equipo y el ritmo que fueron capaces de imponer para no sufrir en como en el partido del pasado miércoles, en el que fue decisivo al forzar la prórroga con un triple.

Partido roto

"Hasta que no acaba el partido tampoco te lo tienes que creer. Hemos empezado muy bien la segunda parte, hemos podido correr y nos ha permitido tener una ventaja que nos ha permitido llegar al último cuarto con la sensación de tener el partido controlado".

Ritmo de juego

"Sabíamos que somos dos estilos de juego bastante diferentes, el primer partido para ellos fue duro a nivel físico, venían un poco mermados, teníamos que implantar nuestro ritmo y es lo que hemos intentado".

Jaime Pradilla, en una de las acciones más espectaculares del partido ante el Joventut en el Roig Arena. / F. Calabuig

Carácter del equipo

"El triple del otro día fue bonito, de pelear hasta el final, es la identidad que nos inculca Pedro, luchar hasta el final, este equipo no se ha rendido en todo el año, hasta el último tiro no estamos muertos y vamos a luchar hasta el final.

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Hambre de título

"Es difícil, pero somos ambiciosos, en Euroliga hemos hecho algo histórico también, ya el playoff estaba bien pero sabíamos que podíamos estar en esa Final Four, tenemos esa garra y peleamos hasta el final y es lo que vamos a hacer hasta el último día de la competición.