Pedro Martínez: "No ha sido una cuestión física, es que hemos estado muy acertados"

Pedro Martínez se mostró satisfecho por la victoria de su equipo, destacando el gran acierto en el tiro, sobre todo en la primera mitad, y el ritmo con el que han transicionado en ataque para pillar a la defensa del Joventut fuera de posición. Además habló de la gran adaptación de Cárdenas y anunció la mala noticia de que Reuvers, seguramente, se pierda lo que resta de temporada.

Análisis del partido

"Lo que ha pasado en el primer cuarto es que hemos estado muy acertados, hemos jugado todo el partido con el mismo ritmo, llegando muy rápido en ataque, nos esperaban en la pintura, pero hemos llegado muy rápido y toda la primera parte hemos estado muy acertados, no es físico, es que hemos estado muy acertados y hemos metido mucho. Luego hemos estado más desacertados y se ha igualado un poco el partido, aunque no el resultado.

Cambios respecto al primer partido

"Hemos ajustado cosas, hemos estado mejor para defender los tiros de tres puntos, yo creo que va ligado a que ellos han entrado con una dinámica negativa, es un equipo que lucha mucho y el domingo no van a dar la eliminatoria por perdida".

Gran partido de Álvaro Cárdenas

"Tenemos una necesidad con él, con Arostegui y Puerto de baja, nos hace que estemos desplazando jugadores a la posición de tres para que jueguen de alero, como Omari o Larry. Él ahí ha encontrado una opción de convertirse en un jugador importante, no porque meta las que ha metido hoy, sino por su capacidad de subirse a un tren en marcha. También creo que cuando no se crean grandes expectativas les ayuda mucho a demostrar. Él tiene calidad buena y una mentalidad excelente. Él venía a entrenar para que se empezara a enterar de lo que hacemos de cara a la temporada que viene, sus expectativas era de venir a entrenar, ha aparecido una oportunidad que está aprovechando, es mejor dejarles que si tienen calidad demuestren.

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