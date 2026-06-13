El billete para la final de Liga pasa por Badalona

Tres oportunidades tiene el Valencia Basket de cerrar su clasificación para la final de la Liga Endesa tras haber logrado poner un 2-0 después de los primeros partidos de la semifinal en el Roig Arena. La primera llega este domingo en el Olímpic de Badalona (20:00) y el objetivo no es otro que intentar cerrar la serie por la vía rápida para evitar sustos y aprovechando el hecho de contar con el apoyo de 250 seguidores taronja en la grada, que se desplazan en los cuatro autobuses fletados por el propio club para este tercer partido de la semifinal.

De lograrlo, el Valencia Basket repetiría el éxito de la temporada pasada, en la que llegó a la final sin haber perdido ni un solo partido del playoff. En la edición pasada eliminó por 2-0 al Dreamland Gran Canaria en cuartos de final y por 3-0 al La Laguna Tenerife en semis. Este domingo intentará cerrar la serie en Badalona para firmar su segundo 5-0 en un Playoff Liga Endesa, con el que encadenaría además, nueve victorias consecutivas en Liga Endesa, pues venció en las cuatro últimas jornadas de la fase regular.

Los taronja, sin embargo, llegan con las notables bajas de sus tres jugadores lesionados, ya que a las de larga duración de López-Arostegui y Josep Puerto se le ha sumado la de Nate Reuvers, quien ya estuvo ausente en el último duelo tras lesionarse en el primer partido de las semifinales ante el Joventut, en un partido en el que se torció el tobillo a los 15 segundos de entrar a la pista. El propio Pedro Martínez ya lo descartó para el resto de la serie e incluso para lo que resta de temporada, al tratarse de un fuerte esguince. El rival, sin embargo, solo cuenta con la baja de larga duración de Ante Tomic.

Partido de la Liga Regular ante el Joventut en Badalona. / acb Photo / David Grau

El aviso de Pedro y Cárdenas

A pesar de las inmejorables sensaciones del partido del viernes, en el que el Valencia BC rompió el partido en el primer cuarto y mantuvo una cómoda ventaja hasta el final, Pedro Martínez no prevé que se repita el mismo escenario en esta visita a Badalona en el playoff. Y no solo por tratarse de una pista históricamente complicada para los taronja, en la que han caído en siete de sus últimas nueve visitas. "Hemos ajustado después del primer partido. Los equipos ajustan, imagino que ellos también lo han hecho y lo harán para el siguiente. Cuando no hemos estado tan acertados ellos se han recuperado un poco. Asisa Joventut es un equipo que lucha mucho y nos tenemos que preparar porque el domingo, evidentemente, seguro que no dan la eliminatoria por perdida y tenemos que entrar sabiendo que será un partido muy difícil”.

Una línea de prudencia que comparte Álvaro Cárdenas. "Va a ser muy complicado. Al final el Joventut es un equipazo. Es verdad que el viernes tuvieron un poquito menos de acierto que el otro día, que no fallaban. Allí en el Olímpic va a ser muy difícil ganar. Pero a ver si somos capaces de sacarlo. En el segundo partido quizás hemos salido con otra mentalidad, con un nivel físico muy alto. Como llevan haciendo y llevamos haciendo toda la temporada. Apretando el ritmo, intentando correr, porque al final es a lo que nosotros estamos acostumbrados y creemos que ellos pueden sufrir un poquito más. Así que a seguir haciendo eso”.

Álvaro Cárdenas, en el último partido de la semifinal entre el Valencia Basket y el Asisa Joventut de Badalona. / Francisco Calabuig

La historia, a favor

Tras asegurar el segundo punto de la eliminatoria el viernes en el Roig Arena, el Valencia Basket se puso con una ventaja de 2-0 en las semifinales que hasta el momento siempre la ha valido al equipo que la cogía para acabar estando en el Playoff Final de la Liga Endesa. Las cifras dicen que en más de la mitad de los casos (el 52,2%) las semifinales han terminado con un 3-0, que en un 31,8% ha hecho falta un cuarto partido y que en el 15,9% se ha necesitado un quinto encuentro. Aunque el equipo taronja ha demostrado esta misma temporada que se pueden ganar los tres últimos partidos de una serie de cinco en su eliminatoria de Playoff de la Euroliga ante el Panathinaikos.

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Sexto duelo ante el Joventut

Este partido supondrá la sexta ocasión de la temporada en la que estos dos equipos se enfrenten, con cuatro triunfos taronja y uno de los verdinegros. En la fase regular de la Liga Endesa, el Joventut visitó por primera vez el Roig Arena el 26 de octubre dentro de la jornada 4 en un choque que acabó con victoria valenciana por 102-90. Después se jugó el partido en Badalona, el 8 de febrero dentro de la jornada 19 y triunfo verdinegro por 90-87. En los cuartos de final de la Copa del Rey, jugados el 19 de febrero en el Roig Arena, el equipo taronja se impuso por 95-84 con 21 puntos de Brancou Badio y 19 de Jean Montero con Cameron Hunt, con 26 puntos, siendo de nuevo el mejor anotador de los verdinegros. En el primer partido de esta serie, disputado el miércoles, triunfo taronja en la prórroga por 118-117 con 27 puntos de Montero y 19 de Taylor como mejores anotadores locales y 22 de Rubio para liderar la ofensiva verdinegra. Y en el segundo choque, jugado el viernes en el Roig Arena, victoria valenciana por 90-76 con seis jugadores de nuestro equipo en dobles dígitos de valoración y Parker con 16 puntos como mejor anotador visitante.