Bojan Dubljevic se retira

Bojan Dubljevic deja el baloncesto. El montenegrino sabía ya que no iba a continuar en el Casademont Zaragoza, pero el anuncio de su retirada ha llegado este domingo y lo ha hecho con un mensaje de su representante, Misko Raznatovic. Con él se va una auténtica leyenda del Valencia Basket, que retirará su camiseta con el mínito '14' para que luzca junto a las de Víctor Luengo, Nacho Rodilla, Rafa Martínez o Sam Van Rossom en lo alto del Roig Arena.

El anuncio de Raznatovic

"Han pasado 31 años desde que entré en esta profesión, y cada vez me encuentro más a menudo con situaciones en las que jugadores a los que representé cuando eran muy jóvenes se retiran. En esos momentos, mis sentimientos son siempre contradictorios: orgullo por el camino que hemos compartido y los éxitos que tuve el privilegio de presenciar, junto con la tristeza de haber llegado al final de lo que a menudo fue una trayectoria verdaderamente extraordinaria.

Hoy, sin embargo, esa melancolía es aún más intensa, porque Bojan Dubljević, que ahora finaliza su carrera como jugador, fue uno de mis favoritos. Todo comenzó en 2012 con su inesperado fichaje por el Valencia, donde ganó la EuroCup dos veces y la Liga española una vez. Son logros que serán recordados para siempre, pero más allá de ellos, lo que personalmente más atesoraré es la auténtica relación familiar que construí con Bojan y sus seres queridos".

Etapa de éxitos en el Valencia Basket

Dubljevic fue pieza indispensable en cuatro títulos del primer equipo masculino, siendo el MVP del Playoff Final de la Liga Endesa ganada en 2017, además de levantar los trofeos de la Eurocup en 2014 y 2019 y la Supercopa Endesa en 2017. Después de ser uno de los grandes responsables del crecimiento de la entidad en la última década, Dubljevic dejó el Valencia Basket como el segundo jugador con más partidos disputados en el primer equipo masculino (629), el jugador extranjero con más partidos y más temporadas (11) y el máximo anotador y reboteador de la historia de la entidad. Y su tarjeta de carrera como taronja fue impresionante: 11,7 puntos con un 38,5% en triples, 5,5 rebotes y 1,5 asistencias para 14,02 de valoración.

Bojan Dubljevic y Juan Roig se saludan en la última visita del montegrino como visitante. / F. Calabuig

Líder en puntos, rebotes y valoración

Además de su legado, el pívot montenegrino dejó su nombre inscrito en lo más alto de muchas de las clasificaciones estadísticas históricas, con unos guarismos que difícilmente serán superados. Dubljevic es el máximo anotador de la historia del Valencia Basket (7.349 puntos), siendo el máximo encestador de la entidad en la Liga Endesa (4.356), en competiciones europeas (2.775) y en la Copa del Rey (182). Es también el máximo reboteador tanto en cifras generales (3.474) como en todas las competiciones que ha disputado como taronja (acb, Euroliga, EuroCup, Copa del Rey y Supercopa Endesa). Y sus 8.823 créditos le convierten también en el jugador más valorado de la historia de la entidad. También es el que más partidos ha disputado en competiciones europeas (233) y en la Copa del Rey (17, empatado con Luengo). En la Liga Endesa es el líder histórico del Valencia Basket en valoración, puntos, rebotes, tiros libres anotados, rebotes defensivos, rebotes ofensivos, faltas recibidas y pérdidas.

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Una carrera que dejó huella en València, donde recibió un cálido homenaje en su última visita como visitante, con la camiseta del Casademont Zaragoza.