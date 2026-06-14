Los 12 elegidos por Pedro Martínez para el Joventut - Valencia Basket

Tres oportunidades tiene el Valencia Basket de cerrar su clasificación para la final de la Liga Endesa tras haber logrado poner un 2-0 después de los primeros partidos de la semifinal en el Roig Arena. La primera llega este domingo en el Olímpic de Badalona (20:00) y el objetivo no es otro que intentar cerrar la serie por la vía rápida para evitar sustos y aprovechando el hecho de contar con el apoyo de 250 seguidores taronja en la grada, que se desplazan en los cuatro autobuses fletados por el propio club para este tercer partido de la semifinal.

De lograrlo, el Valencia Basket repetiría el éxito de la temporada pasada, en la que llegó a la final sin haber perdido ni un solo partido del playoff. En la edición pasada eliminó por 2-0 al Dreamland Gran Canaria en cuartos de final y por 3-0 al La Laguna Tenerife en semis. Este domingo intentará cerrar la serie en Badalona para firmar su segundo 5-0 en un Playoff Liga Endesa, con el que encadenaría además, nueve victorias consecutivas en Liga Endesa, pues venció en las cuatro últimas jornadas de la fase regular.

Jean Montero, el mejor taronja en el último partido ante el Joventut. / M. A. Polo / Valencia Basket

Los taronja, sin embargo, llegan con las notables bajas de sus tres jugadores lesionados, ya que a las de larga duración de López-Arostegui y Josep Puerto se le ha sumado la de Nate Reuvers, quien ya estuvo ausente en el último duelo tras lesionarse en el primer partido de las semifinales ante el Joventut, en un partido en el que se torció el tobillo a los 15 segundos de entrar a la pista.

Los 12 elegidos

Sin ellos, los 12 elegidos por Pedro Martínez para el partido de este domingo son: Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Álvaro Cárdenas, Matt Costello, Yankuba Sima

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El único descarte no obligado para este partido ha sido Isaac Nogués, quien ya se quedó fuera de la lista de convocados para el segundo partido, mientras que para el primero de la semifinal fueron Yankuba Sima y Darius Thompson.