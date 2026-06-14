Dani Miret elogia a Valencia Basket: "Ha jugado una serie de mucho nivel, merece la final"

Valencia Basket ha arrasado 3-0 al Joventut y ya está en la gran final de Liga Endesa donde se medirá al FC Barcelona, que también superó su serie con un 3-0 ante la Laguna Tenerife. Pedro Martínez destacó que la serie ha sido más igualada de lo que refleja el 3-0, mientras que el entrenador del Asisa Joventut, Dani Miret, reconoce la superioridad del rival duranta el cruce.

El técnico del conjunto catalán reconoció que el Valencia Basket "ha jugado una serie de muchísimo nivel y merece" estar en la final de la Liga Endesa, tras la derrota de su equipo por 75-87 en el tercer partido de la eliminatoria.

Las fotos del Joventut-Valencia Basket / ACB PHOTO

El entrenador catalán dio la clave de la derrota ante el Valencia Basket: "Nos han hecho muchísimo daño en el rebote ofensivo, algo que podríamos haber mejorado, pero ellos tiran mucho desde el exterior y han hecho daño a muchos equipos en ese aspecto".

"Quitando este punto, en el resto hemos estado bien. Hemos dado el máximo que podíamos dar. Tristes por no poder alargar la serie", añadió.

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Por último, Miret habló del nivel actual de su equipo y de la Liga Endesa: "Creo que nuestro proyecto está en una zona muy alta de la liga, pero debemos respetar a todos los equipos. El nivel de la competición es altísimo".