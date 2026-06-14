El equipo junior 3x3 femenino de Valencia Basket, subcampeón de España U17

Gran actuación de los equipos junior 3x3 de Valencia Basket en el Campeonato de España de Clubes U17 disputado en Santiago de Compostela. El conjunto femenino firmó una brillante trayectoria hasta alcanzar la final y colgarse la medalla de plata, mientras que el equipo masculino completó también un excelente torneo alcanzando los cuartos de final. Ambos resultados suponen las mejores actuaciones históricas del Club en esta competición nacional.

Equipo Júnior 3x3 femenino

El equipo Júnior 3x3 femenino completó una fase de grupos impecable, liderando el Grupo D con pleno de victorias. Las taronja se estrenaron con un triunfo por 16-6 ante Unibasket y cerraron la primera jornada superando a EM El Olivar por 21-10. Ya el sábado certificaron el primer puesto del grupo tras imponerse con claridad a CB Prat-Seg Baltasar (21-2) y a CB Pumarín-Gijón (21-2). Como primeras clasificadas de grupo, las valencianas accedieron a los cuartos de final, donde derrotaron a Easo Basket por 21-16. En semifinales esperaba Casademont Zaragoza, ante quien volvieron a mostrar su solidez para sellar el pase a la final con una victoria por 16-12. En el partido por el título, Valencia Basket se enfrentó a CB Ciudad de Móstoles. Tras un torneo prácticamente perfecto, el conjunto taronja no pudo culminar su gran recorrido y cayó por 11-15, logrando una meritoria medalla de plata que supone el mejor resultado femenino del Club en la historia del Campeonato de España U17 3x3.

El equipo Júnior 3x3 femenino completó un gran campeonato. / FEB

Equipo Júnior 3x3 masculino

Por su parte, el equipo junior 3x3 masculino también protagonizó una destacada actuación. Los valencianos dominaron el Grupo E con pleno de victorias, comenzando con un triunfo por 21-9 frente a Sagrado Cáceres. En la segunda jornada superaron a IBSA Verde (21-10), EM El Olivar (21-15) y Liceo Monjardín (21-6), certificando así el liderato de grupo y el acceso a la fase final. En cuartos de final se cruzaron con Zentro Basket Madrid en un encuentro muy igualado que se decidió por pequeños detalles. Finalmente, el conjunto madrileño se llevó la victoria por 18-15, poniendo fin al camino de Valencia Basket en el campeonato, que quedó en 6º posición.

Con la plata conseguida por el equipo femenino y la sexta posición por el masculino, Valencia Basket cierra una participación histórica en el Campeonato de España U17 3x3. Unos resultados que reflejan el gran nivel competitivo mostrado por ambos conjuntos durante todo el torneo y que permiten al Club regresar de Santiago de Compostela con una de sus actuaciones más destacadas en esta cita nacional.

Noticias relacionadas

Otros representantes valencianos

Los otros tres equipos de la Comunitat Valenciana en el Campeonato (Onil 3×3 y Valencia Basket en masculino y Max Aub Picken MA en femenino) no han logrado el acceso a las medallas pero su presencia en Santiago de Compostela ya es en sí un premio, compitiendo con los mejores equipos de España en la modalidad de 3×3.